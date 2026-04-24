Criblée de plombs et incapable de faire confiance, cette chienne se métamorphose grâce à une bénévole avant de trouver sa famille

C’est en avril 2024 que Tuna, une chienne terrifiée et mal en point a été recueillie par le refuge Carolina Animal Rescue and Adoption (CARA) situé en Caroline du Nord (États-Unis). Sonja Lowry, une bénévole au grand cœur, a su gagner sa confiance à force de patience, créant un lien solide qui a permis de rendre Tuna prête à être adoptée. C’est désormais chose faite, grâce à une femme nommée Morgan Katz qui n’a pas hésité à lui offrir sa chance.

Lorsque Tuna a été trouvée, son corps était criblé de plombs de carabine et elle était gonflée de lait, alors qu’aucun chiot n’était dans les parages. Conduite au refuge de Carolina Animal Rescue and Adoption (CARA), basé en Caroline du Nord, elle était terrifiée, comme l’expliquait Estela Ruiz, la responsable du refuge au média The Dodo . « Elle ne nous laissait pas l'approcher sans essayer de mordre ou de se jeter sur nous. Elle était terrifiée, elle passait ses journées le dos tourné vers le mur de son chenil. »

Un travail de patience pour gagner sa confiance

La chienne au pelage bringé avait environ 8 ans, ses dents étaient usées et les vétérinaires estimaient qu’elle avait dû avoir plusieurs portées de chiots au cours de sa vie. Son existence avait été difficile, si bien qu’elle n’était pas à l’aise et qu’il a été compliqué pour l’équipe de CARA de gagner sa confiance. Mais grâce à la patience des bénévoles, notamment celle de Sonja Lowry, « Nous avons fini par réduire la distance entre nous, l’incitant à s’approcher pour recevoir des friandises, mais nous n’arrivions toujours pas à la caresser ni à lui mettre une laisse », expliquait celle-ci. Même à l’aide d’une main artificielle, c’était mission impossible.

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Une étape importante traversée

Un problème intestinal a cependant été l’occasion pour l’équipe de franchir une étape cruciale. En effet, durant ses examens, radiographies et autres soins, Tuna a dû porter une muselière, pour éviter qu’elle ne morde les bénévoles ou les vétérinaires. « Quand [j’ai] enfin mis la muselière et que j’ai dû attendre que la sédation fasse effet, [Tuna] a enfin pu recevoir de vraies caresses et des frottements sur le ventre en toute sécurité. Nous pensons que cela lui a vraiment permis de s’ouvrir et d’accepter l’amour que nous avions toujours voulu lui montrer » expliquait Estela Ruiz. Une expérience qui a permis à Tuna de comprendre que les humains autour d’elle ne lui voulaient aucun mal. Si bien qu’elle a fini par s’attacher à eux, en particulier à Sonja Lowry.

« Après cette journée, nous avons pu commencer petit à petit à l’habituer à la laisse et à la promenade », se réjouissait celle-ci qui expliquait qu’après cela elle a pu lui caresser la tête, le menton et le ventre.

Par la suite, le duo a passé de plus en plus de temps ensemble. Alors qu’un lien solide se tissait, les mois défilaient, et Tuna se détendait, révélant peu à peu son caractère doux et joueur. « À mesure que sa personnalité se révélait, on voyait bien qu’elle était une petite fille très espiègle », affirmait Sonja Lowry. « Elle se jetait dans l’herbe et se roulait dans la cour, se salissant autant que possible à chaque promenade. »

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Une demande d’adoption

Durant toute cette période au cours de laquelle Tuna se dévoilait, Sonja et le refuge n’ont jamais baissé les bras et se sont démenés pour lui trouver une famille adoptive. Après plusieurs publications diffusées sur les réseaux sociaux, une demande est arrivée, provenant d’une femme nommée Morgan Katz. Celle-ci n’a pas hésité à faire plus d’une heure de route, à plusieurs reprises, afin de rencontrer Tuna et de créer un lien avec elle.

« Il a fallu environ trois visites à CARA pour qu’elle me laisse la caresser.Je ne pouvais pas la sortir de mon esprit », racontait Morgan Katz à The Dodo. Comme Tuna accordait peu à peu sa confiance à sa future maman, un séjour d’un mois a d’abord été décidé, durant lequel Sonja Lowry lui a rendu visite. « Voir à quel point elle aimait Tuna, et comment elle était prête à faire preuve de patience pour gagner sa confiance, m’a fait tellement de bien au cœur », déclarait-elle.

« J’ai simplement tout fait à son rythme »

Et le 10 avril dernier, soit presque 2 ans après son arrivée au refuge CARA, Tuna a officiellement été adoptée par Morgan Katz. « J’ai simplement tout fait à son rythme. Elle s’est si bien adaptée. Elle est tellement contente de me voir quand je rentre à la maison et me fixe du regard quand je dois partir. Je crois qu’elle sait que c’est chez elle maintenant. » s’émouvait-elle. Et Sonja annonçait cette bonne nouvelle dans une dernière publication sur Facebook : « Je veux que tout le monde sache que l'amour PEUT changer la vie d'un chien. Tuna n'avait absolument aucune raison de s'ouvrir aux humains et de nous faire confiance. Elle avait vécu des horreurs que personne ne pourra jamais pleinement comprendre. Malgré tout, l'amour et la patience ont fait toute la différence. »

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Morgan Katz