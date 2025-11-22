Une femme rencontre un chiot abandonné dans un champ et se retrouve submergée lorsqu’elle le voit remuer la queue (vidéo)

Ce chiot a trouvé sa maison pour toujours et il l’a fait comprendre d’une manière très attendrissante. Il a demandé une attention toute particulière après avoir été retrouvé seul dans un champ et a reçu ce qui lui fallait. La première à avoir été émue est bien évidemment sa propriétaire.

Si quelques heures supplémentaires s’étaient écoulées, la boule de poils auraient été en grave hypothermie. Par chance, son ange gardien, Megan, est intervenue aussi vite qu’elle a pu. Maintenant heureuse et soulagée, la jeune chienne s’apprête à partager son quotidien avec 4 sœurs canines.

Une rencontre déstabilisante

Megan, qui se fait connaître en tant que « @meganthecrybaby » sur TikTok est revenue sur sa rencontre avec celle qui partage aujourd’hui sa vie aux côtés de ses autres animaux. C’est juste à côté de chez elle, dans un champ ouvert qu’elle a découvert la présence d’un petit chiot ayant grand besoin d’aide. Elle est allée à sa rencontre, veillant évidemment à la présence éventuelle d’une maman sur le terrain. Constatant que ce n’était pas le cas, Megan est rentrée chez elle avec le chiot.

Des soins particuliers à procurer

Son âge étant estimé à 4 ou 6 semaines, le chiot femelle demandait une grande attention de la part de Megan, rappelait Parade Pets. Couverte de puces, infestée par les vers, la jeune chienne a été prise en soin par sa nouvelle maman. Elle lui a retiré les puces à la pince à épiler, en plusieurs fois, puis a fourni le traitement vermifuge donné par le vétérinaire.

Peu à peu, grâce à un repos mérité, le chiot a révélé sa vivacité.

@meganthecrybaby Found abandoned puppy ??????????? all tips welcomed please!!!! She is being kept and she has four sisters waiting to meet her when they are able to?????? ? Sparks - Coldplay

Le signe d’un bien-être certain

Une vidéo publiée sur TikTok montre un des moments où la petite chienne s’est sentie plus à l’aise. Sa queue s’agite, ce que souligne Megan dans sa publication, ce qui signe un meilleur moral et une curiosité évidente pour le monde qui l’entoure. Conquise, Megan qui était déjà disposée à la garder pour toujours a compris qu’elle avait fait le bon choix.

A lire aussi : Un chien passe 10 ans sans foyer, puis découvre enfin le bonheur dans un canapé entouré d'une vraie famille

Chiot abandonné : une adoption à bien penser

Megan a permis à ce jeune chiot de repartir sur de bonnes bases. Il est très chanceux. Ce choix, Megan l’a fait en ayant conscience d’en avoir les possibilités financières et de temps. La rencontre avec un chiot abandonné doit toujours être signalée à un vétérinaire, afin d’évaluer au mieux la situation et prendre la décision la plus éclairée possible.