Face au physique atypique de son chien, une femme découvre un mélange surprenant grâce à un test ADN

Il y a quelques semaines, une femme a décidé d’adopter le chien dont elle s’occupait au refuge. Plus elle le côtoyait, et plus elle se demandait avec quelle race il était croisé, car la boule de poils avait un physique et un minois plutôt atypiques. Elle l’a alors soumise à un test ADN et a constaté qu’elle était un mélange d’une multitude de races !

Contrairement aux achats en élevage, les adoptants souhaitant choisir un chien en refuge ne se basent généralement pas sur la race de celui-ci. En effet, de nombreux pensionnaires sont issus de croisements. Cela n’empêche pas d’être curieux et de se poser des questions quant aux origines de son quadrupède. C’est ce qu’a fait une utilisatrice de Reddit, connue sous le pseudonyme Glass_Court9818.

Cette dernière est bénévole au sein d’un refuge, comme l’a mentionné MSN . Les missions des volontaires peuvent être de promener les chiens, nettoyer leur box, ou encore, de les héberger. Par conséquent, Glass_Court9818 était fréquemment en contact avec un toutou nommé Gideon.

