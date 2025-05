Une chienne retrouvée abandonnée dans un jardin retrouve doucement sa volonté de vivre

Après avoir vécu la pire des trahisons de la part de ses humains, soit l’abandon, Phoenix s’est renfermée sur elle-même. Elle n’avait plus de raison d’être joyeuse, jusqu’à ce que des personnes s’intéressent à elle et prennent soin d’elle. À présent, elle recommence doucement à donner sa confiance.

Lorsque Phoenix a été découverte, elle n’avait que la peau sur les os, mais son physique n’est pas la seule chose que ses sauveteurs ont remarquée. La chienne avait perdu sa joie de vivre. Elle semblait éteinte et avait perdu toute confiance envers les humains. Heureusement, ses bienfaiteurs font tout pour lui prouver que tous les Hommes ne sont pas mauvais, et que la vie en vaut la peine.

Phoenix avait toutefois toutes les raisons de croire le contraire. Ses anciens maîtres l’ont laissée livrée à elle-même dans leur jardin lorsqu’ils ont quitté leur propriété. La chienne n’avait pas d’eau, pas de nourriture et ni même un abri pour se réfugier quand il pleuvait, rapportait The Animal Rescue Site.

Tania Crawford / Facebook

Un long chemin vers le bonheur

Ses sauveteurs, membres de l’organisme Oklahoma Pet Collective Society, se sont d’abord occupés de sa santé après l’avoir récupérée. En effet, elle était d’une maigreur affolante et a bénéficié d’un régime adapté pour reprendre du poids. Elle a aussi reçu tous les soins annexes dont elle avait besoin.

Puisqu’elle était mieux dans ses pattes, ses bienfaiteurs se sont penchés sur des plaies plus profondes et bien plus difficiles à soigner : ses blessures mentales. Phoenix ne faisait plus confiance aux humains après ce qu’elle avait vécu. Toutefois, le bon cœur de la chienne ne pouvait contenir de la haine.

Pleine de résilience, elle a accepté de s’ouvrir à ceux qui l’avaient aidée, et son regard s’est à nouveau illuminé. Même si ses cicatrices intérieures sont encore douloureuses, la chienne a fait de gros progrès et se trouve à nouveau sur le chemin du bonheur. Elle a d’ailleurs été placée à l’adoption pour trouver une famille qui ne la laissera jamais tomber et l’aimera inconditionnellement.