Une chienne découverte avec la peau sur les os subit une transformation spectaculaire et vit désormais sa meilleure vie

Flo fait partie des 21 chiens sauvés d'une usine à chiots par la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA), en mars 2021. Après avoir été soigné, l'animal a trouvé un foyer aimant pour toujours.

Mars 2021 : la police du sud du pays de Galles et les agents de la RSPCA ont sauvé une vingtaine de chiens détenus dans des conditions déplorables. La plupart d'entre eux souffraient de maigreur et de maladies cutanées, rapporte Metro.

© RSPCA

« Les conditions dans lesquelles ils étaient détenus n'étaient pas acceptables et les propriétaires ne répondaient pas à leurs besoins, a déclaré Gemma Cooper, inspectrice de la RSPCA, par exemple, un enclos qui abritait 8 chiens n'offrait pas suffisamment d'espace pour qu'ils s'éloignent les uns des autres, il n'y avait aucun endroit confortable pour se reposer. Il était plein d'urine et d'excréments. »

© RSPCA

Les rescapés ont tous été pris en charge par la RSPCA. Parmi eux, figurait Flo, une femelle Saluki croisée. Cette dernière a été transférée au West Hatch Animal Center (Somerset) pour y être soignée.

© RSPCA

Une transformation magnifique

À son arrivée, Flo avait littéralement la peau sur les os. La gale s'était également emparée de son corps meurtri. La vie de l'animal ne tenait qu'à un fil... « Elle ressemblait à un squelette ambulant, a confié Anita Clark, directrice adjointe de l'établissement, c'était un spectacle déchirant. »

© RSPCA

Des repas de qualité, des médicaments, des bains et de l'amour ont permis à Flo de se remettre sur patte. Au départ, la chienne paraissait choquée et effrayée. Mais dès qu'elle a commencé à reprendre des forces, elle s'est détendue et a laissé sa véritable nature s'exprimer. Flo aimait jouer et recevoir des câlins.

© RSPCA

5 mois plus tard, la chienne a subi une transformation spectaculaire. Et elle a même conquis le cœur d'un couple ! Danielle Tuagalu et Rupert Forrecter, originaires de Plymouth, sont tombés amoureux de la belle Flo.

© RSPCA

« Flo s'est très bien installée chez nous, ont-ils indiqué, c'est comme si elle avait toujours été censée être ici. Elle a immédiatement revendiqué notre plus grand canapé comme le sien ! » Le canidé vit désormais une vie de rêve, amplement méritée.

© RSPCA

Promenades sur la plage, vacances, jeux, friandises, papouilles... Flo est gâtée par ses nouveaux propriétaires. Cette âme, naguère meurtrie, a enfin trouvé la paix et le bonheur.

© RSPCA