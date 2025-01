Des bénévoles interloqués par la maigreur d'une chienne retrouvée dans un fossé mais animée d'une détermination hors du commun

« Peanut est le chien le plus maigre que notre sauveteur animalier ait jamais vu vivant, après avoir été retrouvée abandonnée dans un fossé », peut-on lire sur la page Facebook de l’association britannique de protection animale RSPCA.

La chienne âgée de 3 ans a été découverte et secourue par un passant le 1er janvier 2025. Ce bon samaritain l’a aussitôt emmenée chez un vétérinaire, puis elle a été transférée au Block Fen Animal Centre, structure d’accueil de la RSPCA situé à Wimblington (Angleterre).



RSPCA

D’après Tiffany Saunders, responsable à la RSPCA, Peanut était dans un état extrêmement critique à son arrivée, quasiment « sans vie », mais il y a eu une nette amélioration depuis grâce aux soins et à l’attention qu’elle a reçus. « [La chienne] se sent beaucoup mieux et c'est vraiment agréable de la voir remuer la queue », confie-t-elle, en effet, à People.

« Sa prise de poids est naturellement un processus un peu lent car, elle était incroyablement cachectique, poursuit Tiffany Saunders. Nous devons donc introduire sa nourriture en petits repas réguliers. »



RSPCA

La piste de la maltraitance privilégiée

La responsable ajoute que Peanut a un « gros appétit », ce qui est à la fois encourageant et signe que sa maigreur est due à la négligence et non pas un problème de santé. La thèse de la maltraitance est d’autant plus crédible que des plaies sont visibles sur ses pattes ; ces lésions auraient vraisemblablement était causées par la posture couchée prolongée sur des surfaces dures.

RSPCA

L’équipe de la RSPCA a constaté qu’elle est identifiée par puce. Elle a ainsi pu remonter jusqu’à son propriétaire initial, qui a indiqué l’avoir venue alors qu’elle avait 6 mois. Les enquêteurs n’ont retrouvé aucune trace des propriétaires récents.

La chienne continue de se remettre et de se rapprocher doucement de son poids de forme. Elle sera proposée à l’adoption dès que son état de santé le permettra.