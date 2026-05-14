Prostré dans un coin de son refuge, un chien finit par s’ouvrir au monde grâce à une bénévole venue le promener (vidéo)

Bénévole au sein d’un refuge, Vivian Powers a fait la rencontre de Joe, un chien extrêmement craintif, et a tout fait pour alléger son quotidien, notamment en lui faisant rencontrer d’autres chiens, et une famille pour s’occuper de lui. Si Joe n’est toujours pas sorti de sa réserve, il a déjà beaucoup évolué, notamment grâce à la compagnie d’un chien au passé similaire.

Joe est arrivé au refuge Dallas Animal Services, seul, après s’être occupé d’une portée de chiots. Loin de tout ce qu’il connaissait, mais également très bouleversé par un passé que l’on imagine difficile, le chien restait dans son coin. Habituée à voir les chiens se réjouir de sa venue, Vivian a compris que la détresse de Joe était profondément ancrée. À l’occasion d’une « soirée pyjama » entre chiens, elle a décidé de changer les choses.

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« Cela m’a brisé le cœur »

Habituée à côtoyer des chiens, la bénévole a proposé à Joe d’aller à l’extérieur. Prostré dans un coin, Joe ne voulait pas bouger et tentait par tous les moyens de montrer qu’il souhaitait rentrer. Accompagnée d’une autre bénévole, Vivian a parlé doucement au chien, essayant de l’apaiser.

@vivspower / Instagram

Une rencontre très importante

Ne souhaitant pas le laisser dans cette situation, Vivian a activé ses contacts pour trouver une occasion pour Joe de sortir de son quotidien, racontait The Dodo. Le chien a été accueilli à une « soirée pyjama » en présence d’autres chiens de refuge.

Lors de cette soirée, Joe n’est pas allé à la rencontre des autres, encore trop intimidé. Cependant, un chien nommé Brussels Sprouts (Choux de Bruxelles), est venu auprès de lui pour le soutenir. Vivian expliquait : « Il ne le presse pas, il ne le submerge pas, il reste juste proche et très calme, c’est ce qui compte ».

La bénévole a promis que la prochaine étape sera d’offrir l’opportunité d’une vie en famille à Joe, afin qu’il retrouve la confiance.

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Comment apaiser un chien très anxieux ?

L’anxiété est fréquente chez les chiens de refuge et peut avoir de multiples origines, telles qu’un défaut socialisation, un manque de stimulation ou des épisodes de vie traumatisants. Voici les bons réflexes à adopter pour calmer un stress envahissant :