D'abord sceptique en apprenant le sauvetage de son chien disparu 5 ans plus tôt, elle est submergée par l'émotion lors des retrouvailles

Disparu pendant des années, un chien âgé a récemment refait surface dans des circonstances aussi inattendues qu’émouvantes. L’intervention d’un passant bienveillant et la puce du canidé ont été déterminantes.

En voyant un chien sénior seul et visiblement perdu au bout de la route, dans le comté d’Hernando en Floride (Etats-Unis), un bon samaritain a choisi de ne pas passer son chemin ; il est venu en aide au quadrupède et l’a emmené au service de contrôle des animaux du bureau du shérif (Hernando County Sheriff's Office).

Le vieux loulou au pelage noir marqué de blanc était particulièrement maigre et se déplaçait très lentement. Les agents animaliers l’ont passé au lecteur de puce d’identification, ce qui leur a rapidement permis de connaître son histoire.



Hernando County Sheriff's Office

Il était, en effet, bel et bien pucé, et il s’est avéré que sa famille vit tout près de là. Il s’appelle Parker et ses propriétaires n’avaient plus de nouvelles de lui depuis 5 longues années.

Ils avaient malencontreusement laissé la porte de derrière de leur maison entrouverte, et le chien, qui avait 8 ans à l'époque, en avait profité pour s’aventurer dehors. Il était resté introuvable depuis cette escapade.

Ses humains l’avaient longtemps cherché, épaulés par des voisins, avant de se dire qu’il n’y avait plus d’espoir.

Lorsque le bureau du shérif a appelé la maîtresse du chien pour lui annoncer la nouvelle, elle a eu du mal à le croire, d’après People . Ce n’est qu’en allant le chercher qu’elle a réalisé que c’était bien son compagnon à 4 pattes qu’elle avait sous les yeux. Même s’il avait perdu beaucoup de poids et de vivacité, elle a tout de suite reconnu le doux regard de son Parker.

“L’amour n’a pas de date de péremption”

"A-t-il entrepris un long voyage pour rentrer chez lui ou vivait-il avec quelqu'un d'autre à proximité ? Nous ne le saurons peut-être jamais", a déclaré le bureau du shérif du comté d’Hernando à l’issue de ces émouvantes retrouvailles.

Hernando County Sheriff's Office

“L’histoire de Parker nous rappelle avec force l’importance de l’identification par puce, de la mise à jour des informations et de ne jamais sous-estimer l’impact de ce petit outil qui peut mener à des retrouvailles bouleversantes, a-t-il ajouté. Surtout, elle nous rappelle que l’amour n’a pas de date de péremption et que, parfois, les miracles se produisent réellement.”