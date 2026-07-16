Une chienne résiliente donne naissance à 8 chiots en bonne santé après avoir vécu dans un environnement insalubre et maltraitant

Le refuge Alaqua (Floride, États-Unis), est allé à la rencontre de Foxy, découverte dans une maison qui abritait plus de 80 animaux négligés. Soulagée d’être enfin en sécurité, la chienne a mis bas et a mis en avant une résilience admirable, elle n’a jamais perdu foi en l’être humain. Elle, tout comme ses petits, sont sur la bonne voie désormais.

Alaqua Animal Refuge n’avait jamais vu une situation telle jusque-là. Les 80 animaux étaient dans un piteux état, dans une situation qualifiée de « cruauté sévère », explique Laurie Hood, fondatrice de la structure. Elle confie un peu plus tard à People : « Nous avons rencontré les forces de l’ordre sur la propriété et avons fini par sauver 85 animaux lorsque le propriétaire a été arrêté. C’était l’un des pires cas que j’ai pu voir de toute ma carrière dans le domaine du bien-être animal ».

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« La saleté, les excréments »

Particulièrement fragile, Foxy évoluait dans un environnement très néfaste. Laurie Hood explique : « Les animaux vivaient parmi la saleté, les excréments et les restes d’animaux. Plusieurs étaient gravement dénutris et avaient besoin de soins médicaux urgents. Foxy en faisait partie ».

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Du soulagement et des soins

Dès le début de sa prise en charge, Foxy a été lavée, soignée et traitée pour les nombreuses puces qui s’étaient installées sur son pelage. « Surveillée de près », elle a mis bas quelque temps après son arrivée. La chienne a pu accueillir ses petits dans de bonnes conditions. Un bénévole confie : « C’était comme si elle s’était tenue jusqu’à ce qu’elle se sente enfin en sécurité ».

« Une mère confiante et attentionnée »

L’évolution de Foxy et de ses bébés est très touchante. Une fois détendue, la chienne a laissé sa personnalité s’exprimer. Les bénévoles décrivent ainsi ses nombreux progrès : « Nous avons pu la voir se détendre, prendre du poids et commencer à profiter de la vie ».

Nommés comme les personnages de l’univers de Looney Tunes, les petits ont aussi bien grandi aux côtés d’une maman très aimante.

« Avide de connexion humaine », Foxy pourra sans doute être adoptée après avoir pris en soin ses chiots. Ces derniers rejoindront également des familles le moment venu. Les bénévoles rappellent, au terme de ce sauvetage réussi, que « chaque animal mérite cette opportunité ».