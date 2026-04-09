Abandonné dans les toilettes d'un restaurant, ce chiot American Bully faible remonte la pente chez sa famille d'accueil qui décide de le garder

Abandonné dans des conditions énigmatiques, le petit Drummy a pourtant trouvé une issue pleine d’espoir. Recueilli puis choyé, il a finalement été adopté par sa famille d’accueil. Une renaissance inattendue pour ce chiot fragile.

Les employés d'un fast-food à Saint Louis, dans le Missouri (Etats-Unis), ont fait une triste découverte dans les toilettes du restaurant ; quelqu'un venait d'y abandonner un tout petit chiot. Ils en ont immédiatement informé l'association locale Stray Rescue of St. Louis.

Donna Lochmann, responsable des opérations de sauvetage au sein de l'organisation, s'est rendue sur les lieux. Le personnel avait installé le jeune canidé dans un carton, en cuisine.



The Dodo / Facebook

« Nous ne savons pas vraiment ce qui s’est passé, ni comment il est arrivé là, explique Spencer Thomson, membre de Stray Rescue of St. Louis, à The Dodo . C’est vraiment triste de voir que quelqu’un puisse abandonner un animal dans un tel état. »

Donna Lochmann a rapidement transporté le chiot jusqu’au centre de sauvetage de Stray Rescue of St. Louis. Le quadrupède a été mis sous perfusion et nourri.



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Ses tremblements, particulièrement intenses à son arrivée au refuge, se sont estompés par la suite. C'est Spencer Thomson qui est devenu son père d'accueil et l'a ainsi emmené chez lui. Il l'a appelé Drummy.

Un test ADN a révélé que Drummy est un American Bully. Son bienfaiteur ne s'y attendait pas en raison de sa constitution chétive. A 5 mois, il ne pesait qu'un peu plus de 2 kilogrammes…



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« Nous sommes tellement heureux qu'il fasse désormais partie de notre famille »

Drummy a pu se reposer et s'est vite intégré à la famille grâce aux autres chiens, en particulier une femelle qui avait accouché dans la rue et dont les chiots avaient tous été adoptés par la suite. Elle a instinctivement placé le nouveau venu sous son aile.



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Le petit rescapé se porte beaucoup mieux. Il reprend du poids, des forces et de la confiance. Spencer Thomson et sa femme Natalie ont finalement décidé de l'adopter.

« Nous ne pourrions pas être plus fiers de Drummy, dit son adoptant. Nous sommes tellement heureux qu'il fasse désormais partie de notre famille et vive dans notre maison. »

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L'info Woopets : quel est le statut légal de l’American Bully ?

En France, l’American Bully n’est pas classé parmi les chiens « dangereux » (catégories 1 et 2) , mais certaines variétés de type XL peuvent nécessiter une vigilance particulière selon la réglementation sur les chiens de catégorie. La race n’est pas reconnue par la FCI et n’a pas de standard officiel dans le LOF, ce qui signifie qu’elle n’est pas encore considérée comme une race « officielle » en France.

Ailleurs dans le monde, la situation varie selon les pays. Aux Etats-Unis, l’American Bully est reconnu par des clubs spécialisés comme l’ABKC (American Bully Kennel Club), tandis qu’en Angleterre, il est illégal de posséder, vendre, donner ou élever un XL sans certificat d’exemption.