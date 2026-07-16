Abandonné par sa famille, ce Bouvier Bernois apeuré trouve un foyer pour la vie et un nouveau meilleur ami canin (vidéo)

Jack, un Bouvier Bernois, avait 6 ans quand sa famille l’a confié au refuge The Good Hype avant la naissance de leur bébé. Déstabilisé par cet abandon, alors qu’il avait toujours fait partie de ce foyer, il a dû réapprendre à faire confiance et subir un autre coup dur. Atteint d’une torsion gastrique, il a été soigné par le refuge qui n’a jamais baissé les bras et était déterminé à l’aider à remonter la pente pour trouver un nouveau foyer. C’est désormais chose faite, puisque Jack a été adopté par une famille d’Oregon. Là, il a même trouvé un nouveau meilleur ami canin.

« À l’âge de 6 ans, Jack a perdu tout ce qu’il avait toujours connu. Il a été abandonné parce que sa famille attendait un bébé, alors qu’il avait grandi aux côtés de leurs autres enfants. » C’est ainsi qu’a commencé le début d’un parcours difficile pour Jack, le Bouvier Bernois, lorsque sa famille a décidé de se séparer de lui. Pour lui qui n’avait jamais été socialisé, et que les inconnus effrayaient, cela a été un chemin compliqué pour apprendre la confiance.

The Good Hype / Facebook

« Nous ne lui avons pas demandé d’être courageux »

Dans une publication diffusée le 2 juillet 2026, le refuge The Good Hype auquel il avait été confié, précisait à quel point le pauvre toutou était anxieux et déstabilisé par sa situation. « Lorsque Jack est arrivé chez nous, nous ne lui avons pas demandé d’être courageux ni ne l’avons forcé à nous faire confiance. Nous lui avons simplement donné du temps et de l’espace. » Tout lui faisait peur, même un trajet en voiture devenait une source de stress, si bien qu’il fallait lui donner des médicaments pour l’apaiser.

Mais à force de patience, il a fini par comprendre qu’il n’avait rien à craindre. « En l’espace de quelques jours seulement, ce chien qui avait trop peur pour faire confiance s’est mis à grimper sur nos genoux, à réclamer de l’affection et à enfin baisser sa garde. » « Après des mois d’amour, de patience et d’éducation, il a appris à aimer les trajets en voiture, car ils étaient synonymes d’une nouvelle aventure. Il a appris que les nouvelles personnes pouvaient devenir des amis. Il a découvert ce que c’était que d’avoir sa place, de faire partie d’une famille et d’une meute qui l’aimaient tel qu’il était. »

Touché par la maladie

Mais un nouveau coup dur est survenu lorsque Jack est tombé malade en novembre 2025. Souffrant d’une dilatation-torsion gastrique, il a dû être soigné en urgence. La guérison a été lente, mais il a fait preuve de résilience et a fini par se remettre d’aplomb. Le refuge The Good Hype, fondé par la famille Goodlin pendant la pandémie de COVID-19, était déterminé à lui trouver un foyer.

La famille idéale l’attendait

Grâce à l’aide de l’association Underdog Heroes , ils ont réussi à lui trouver le foyer parfait. Une famille vivant dans l’Oregon a souhaité lui offrir un nouveau départ. Au sein de ce foyer rempli d’amour, Jack a même trouvé un nouvel ami canin, un chien baptisé Skye.

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The Good Hype / Facebook

« Des gens qui l’aimeront tel qu’il est, dans tout ce qu’il est, et qui aimeront chaque chapitre de son histoire. Et comme si cela ne suffisait pas, il s’est fait une nouvelle meilleure amie : Skye, qui l’adore déjà » racontait la vidéo du 2 juillet. Et le refuge, ému par le départ de ce grand et adorable toutou, concluait ainsi : « Il n’y a pas de mots pour décrire ce que l’on ressent en voyant un chien qui avait tout perdu retrouver une vie plus belle que tout ce que nous aurions pu imaginer pour lui. [...] Merci, Jack, de nous avoir confié ton cœur. Tu nous manqueras plus que les mots ne peuvent l’exprimer, mais nos cœurs sont comblés de savoir que tu es enfin exactement là où tu dois être. »

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