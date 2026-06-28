Ce chiot Bouvier Australien s’émerveille en découvrant les lucioles pour la première fois et essaye de les attraper (vidéo)
Ces petits insectes volants sont fascinants, en particulier pour Millie qui découvre le monde et toutes les choses étonnantes qui le composent. Une vidéo de la jeune chienne s’amusant joyeusement a été partagée avec les internautes sur TikTok. L’innocence de l’animal fascine les uns et les autres et apporte une bonne dose de douceur.
"Juste si pur et si curieux", commente une abonnée sous la vidéo publiée sur le compte « @millie.muffin.butt » et relayée par PetHelpful. Le petit chiot qui ne connaît l’existence des lucioles que depuis quelques minutes, a décidé d’aller à la chasse, mais d’une façon adorable. Au soleil couchant, le chiot profite de la douceur et enrichit ses connaissances sur le monde.
Le Bouvier Australien, un chien avec de l’énergie à revendre
Le Bouvier Australien est connu pour son dynamisme et son sens du devoir lorsqu’il s’occupe des troupeaux. Ce chien a besoin d’être occupé pour ne jamais s’ennuyer. La vidéo de la petite Millie met en avant un chiot qui correspond déjà à l’idée que l’on peut avoir de la race. Pleine de dynamisme, elle s’amuse tout en mettant en avant une certaine capacité de concentration.
« La chose la plus mignonne »
Les images de Millie sont profondément réconfortantes. La chienne se laisse porter par sa curiosité et suit les insectes dans la nuit.
En commentaires, les internautes se disent aussi fascinés par ces petits insectes volants dont les ailes sont couvertes d’une couleur jaune lumineuse. Ils comprennent donc tout à fait la fascination de la jeune chienne pour sa nouvelle découverte, qui ne semble pas la lasser un seul instant.
Ayant l’impression de voir le monde à travers les yeux de Millie, les internautes lui souhaitent de garder sa joie de vivre le plus longtemps possible. L’un d’eux ajoute : « elle est si mignonne, ce n’est pas réel ».
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Un chien peut-il jouer avec des lucioles ?
A priori, si le chien ne fait que jouer et n’ingère pas ces petits coléoptères, le danger n’est pas présent. En revanche, si l’animal commence à essayer de les manger, il faut l’empêcher absolument. En effet, le corps des lucioles contient des lucifagines, qui sont des toxines de défense. En général, le goût très désagréable, seul, suffit à freiner le chien.
En cas d’ingestion, les troubles peuvent être sérieux, avec des désordres digestifs, des vomissements, ainsi qu’un bavage important.
Le jeu doit donc rester sous surveillance, et limité à un jeu de course poursuite.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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