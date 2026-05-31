Sourd et malvoyant, un chien de refuge anxieux se voit offrir une peluche pour l’apaiser et attend de trouver un foyer aimant (vidéo)

Dans les refuges, il n’est pas rare que les animaux souffrent de stress en raison du bruit et de l’agitation qui y règnent. Mais lorsqu’un chien est en plus mal voyant ou atteint de surdité, cela complique davantage les choses pour lui. C’est le cas de Brutus, un adorable toutou, à qui le personnel de la Maui Humane Society a récemment offert une peluche pour l’aider à s’apaiser, en attendant qu’il trouve enfin un foyer pour toujours.

Les pensionnaires handicapés des refuges pour animaux sont souvent les plus délaissés des potentiels adoptants et souffrent particulièrement du stress inhérent à ce type de lieux. Pour Brutus, un chien blanc aux yeux bleus, c’est d’autant plus compliqué qu’il souffre de surdité et d’une déficience visuelle. Anxieux, il a néanmoins la chance de pouvoir compter sur les bénévoles du refuge où il réside, la Maui Humane Society, située à Puunene sur l’île d’Hawaï (États-Unis). Ceux-ci mettent tout en œuvre pour simplifier son quotidien et lui rendre la vie plus agréable et apaisante, pourtant, sa situation reste très compliquée.

Un quotidien rendu difficile par ses handicaps

Désorienté par sa surdité, handicapé par son problème de vue, il aboie souvent. Cassondra Christman, une employée du refuge, publiait il y a peu une vidéo sur son compte TikTok @cassondrachristman accompagnée d’une légende déchirante : « Je n'ai pas beaucoup parlé de Brutus car je pensais qu'il avait peut-être une adoption potentielle sur le continent. Mais pour l'instant, rien n'est en vue, et il est toujours là à attendre. » Sur les images, on peut découvrir le moment où elle a offert une peluche à Brutus qui voulait aussitôt qu’elle vienne jouer avec lui. Dans le regard du toutou, la gratitude et la joie s'affichaient à l’égard du geste de la bénévole. « Nous t'aimons Brutus. Nous allons te sortir de là », soulignait-elle encore, comme le relatait le média Parade Pets .

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

@cassondrachristman I haven’t been sharing Brutus much because i thought maybe he had a potential adoption on the mainland . But as of right now nothing is in the works and he’s still there waiting. Being confused about what’s going on being deaf and all ???? his vision impairment leads him to barking at strange things at the shelter. It’s heartbreaking. We love you Brutus. We will get you out of there. He’s at Maui humane society. Come meet him or adoption interest form is in my bio. #fyp #adoptdontshop #shelterdog #maui #hawaiitiktok ? 10,000 Reasons - Piano Instrumental - Ánesi Sounds

« Un chien joyeux qui adore les gens »

Si les handicaps dont souffre Brutus peuvent freiner les adoptants, il n’en reste pas moins un chien de 1 an joueur et adorable qui aimerait trouver une famille aimante. Là, il pourrait enfin s’épanouir, au sein d’un foyer qui saurait lui offrir le confort, la sécurité et l’amour qu’il espère depuis longtemps. D’ailleurs, la jeune femme ne tarit pas d’éloges sur son compte et assure qu’il est « un petit garçon sourd au grand cœur et à la personnalité encore plus grande. “Je n’entends peut-être pas la fête, mais croyez-moi, j’en suis l’âme. J’adore les gens, j’adore les jouets, et j’apporte de la joie partout où je vais.” »

Cassondra Christman / TikTok

En description de la vidéo, la bénévole du refuge prenait la parole à la place de Brutus, afin de le présenter aux futurs adoptants : « Être sourd signifie simplement que je suis encore plus à l’écoute des bonnes choses, comme les moments de jeu, l’attention et faire sourire tout le monde autour de moi. Si vous cherchez un chiot joyeux et sociable qui sait s’amuser, je suis celui qu’il vous faut ! »

Quoi qu’il en soit, le refuge ne baissera pas les bras et est déterminé à trouver une famille pour Brutus.

Le conseil Woopets : comment aider un chien malvoyant au quotidien ?

Adopter un chien souffrant d’une déficience visuelle implique des responsabilités et d’adapter son environnement pour faciliter son quotidien.

A lire aussi : Jugée trop protectrice et ayant connu une adoption ratée, cette chienne attend toujours une famille aimante depuis plus de 2 ans (vidéo)