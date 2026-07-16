Les employés d'une station d'épuration passent des semaines à gagner la confiance d'une chienne errante, l'un d'eux l'adopte après sa capture

Après des semaines d’efforts pour gagner sa confiance, Nyx a finalement accepté l’aide de ceux qui tentaient de la sauver. La chienne Berger Allemand, autrefois livrée à elle-même près d’une station d’épuration, a trouvé un foyer aimant et chaleureux auprès de l’un de ses anges gardiens.

The KG Foundation, une association basée à Mount Clemens dans l'Etat du Michigan (Etats-Unis), avait récemment été informée de la détresse d'une chienne. Cette dernière, de race Berger Allemand, errait aux abords d'une station d'épuration. Elle était maigre et terrifiée, ne se laissant jamais approcher.



The Dodo / YouTube

Chaque fois que l'un des employés du site tentait de lui venir en aide, elle se faufilait sous la clôture et disparaissait.

Ils ont tout de même commencé à la nourrir quotidiennement, tant pour l'aider à survivre que pour essayer de gagner sa confiance.

La chienne aux yeux vairons mangeait, puis s'en allait. Elle passait le plus clair de ses journées dehors, à la merci des éléments, même lorsqu'il pleuvait abondamment. Les bénévoles de The KG Foundation et le personnel de la station d'épuration en avaient le coeur brisé.



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Sauvée et adoptée par l'un de ses bienfaiteurs

Ses bienfaiteurs ont décidé de l'appeler Nyx. Avec l'aide de l'association, ils ont installé des cages pièges avec de la nourriture afin de la capturer en toute sécurité.

Les employés ont poursuivi leurs efforts, et l'un d'eux est même parvenu à s'approcher d'elle.



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La délivrance est arrivée plusieurs semaines plus tard ; Nyx s'est enfin laissé enfermer dans une cage trappe.

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La chienne a ainsi pu être prise en charge par The KG Foundation. Elle a été soignée et réconfortée. Peu après, Nyx a été adoptée par l'un des membres du personnel de la station d'épuration ayant pris part à son sauvetage.



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Son émouvante histoire est rapportée par The Dodo sur sa chaîne YouTube .

Le conseil Woopets : comment approcher un chien errant qui a peur de l’humain ?

Un chien errant qui fuit les humains ne doit pas être approché de manière forcée. Ses réactions sont souvent liées à la peur, au stress ou à un passé difficile. La patience est la clé ; il s'agit de lui laisser le temps d’observer et de comprendre qu’il n’est plus en danger.

Pour gagner sa confiance, mieux vaut adopter une attitude calme, éviter les mouvements brusques et déposer de la nourriture à distance. Les interactions doivent se faire progressivement, en respectant toujours ses manifestations de stress.

Lorsqu’un chien est très méfiant ou affaibli, l’aide d’une association est souvent indispensable. Les bénévoles peuvent mettre en place une prise en charge adaptée, avec des méthodes de capture sécurisées et un accompagnement vétérinaire pour vérifier son état de santé avant de penser à une adoption.