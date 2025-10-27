Plus de 80 animaux sauvés d'une maison insalubre, leurs effroyables conditions de vie provoquent un malaise chez un gendarme

Nouvelle affaire de maltraitance animale… La SPA de Besançon et la gendarmerie ont sauvé des dizaines d’animaux enfermés dans une maison où régnaient la saleté, la peur et la souffrance. Bénévoles et militaires ont été choqués par ce qu’ils y ont découvert.

Le samedi 25 octobre, la SPA de Besançon est intervenue non pas dans le Doubs, mais dans le département voisin de la Haute-Saône, en compagnie des gendarmes, pour porter secours à des dizaines de chiens, chats et autres animaux détenus dans d’horribles conditions.

Ces derniers vivaient à Maussans chez une dame de 67 ans “complètement dans le déni, hystérique, couverte d’excréments”, peut-on lire dans une publication Facebook de la SPA de Besançon. La personne en question “cachait les chiens dans les placards, dans les tiroirs et entre les volets et les fenêtres.”



SPA de Besançon - Refuge des Longeaux / Facebook

Les intervenants y ont découvert les cadavres d’une vingtaine de chiens et de chèvres. “La maison était dans un état d’insalubrité rarement égalé, poursuit l’auteur du post. Le sol était recouvert d’urine et d’excréments, à tel point qu’il était compliqué de progresser dans ce lieu sans glisser.”

L’atmosphère dans les différentes pièces était irrespirable. L’air, vicié à cause de l’omniprésence de déjections et d’urine, a mis les gendarmes en grande difficulté. L’un d’eux a même “vomi ses tripes”, déclarait Xavier Garcia, directeur de la SPA de Besançon, à France Bleu .

“Lorsque nous leur avons apporté de l’eau, ils se sont jetés dessus et se battaient “

Cachectiques, encagés, privés d’eau et de nourriture, les chiens étaient en grande détresse, tout comme les chats. A leurs côtés se trouvaient un pigeon, des poules et des oies enfermés dans des cages bien trop étroites.



SPA de Besançon - Refuge des Longeaux / Facebook

“Beaucoup de chiens étaient en état de déshydratation très sévère, indique l’association. Lorsque nous leur avons apporté de l’eau, ils se sont jetés dessus et se battaient pour en avoir.“

Sans surprise, ces animaux n’étaient ni identifiés, ni vaccinés. Ils étaient infestés de parasites et souffraient d’une variété de maladies. “Ils ne connaissent rien : aucune manipulation, pas de laisse ; ils ont tout à apprendre…”, ajoute la SPA de Besançon.

Celle-ci précise n’avoir été mise au courant de la situation que quelques jours auparavant, notamment grâce au signalement de la Fondation 30 Millions d’Amis. Elle regrette l’inaction des autorités qui, d’après elle, en avaient été informées depuis des années.

60 chiens et chats sauvés, une cagnotte pour leur offrir un nouveau départ

L’association a dû négocier pour prendre en charge une partie des animaux. “55 chiens et 5 chats ont pu être sauvés de cette maison de l’enfer”, apprend-on via la publication. “Plus de 80 animaux sur les 100 vivants ont été retirés à la propriétaire des lieux”, indiquait, quant à elle, la gendarmerie.

A lire aussi : Un Boston Terrier découvert malade et squelettique devant un magasin vit une métamorphose pour un nouveau départ au sein d'une famille aimante



SPA de Besançon - Refuge des Longeaux / Facebook