Déçu de ne trouver aucun ami au parc pour jouer, la tristesse de ce chien s'envole lorsqu'une voiture familière se gare enfin (vidéo)

Toujours prêt à partager sa bonne humeur, Boo, un adorable Golden Retrieve, fait tomber sous son charme tous ceux qu’il rencontre, notamment au parc à chiens. Ce jour-là pourtant, le toutou a connu une petite déception : aucun ami à l’horizon. Heureusement, ce moment de tristesse n’a pas duré longtemps.

Ce n’est pas un scoop : les Golden Retrievers ne sont jamais aussi heureux que lorsqu’ils sont aux côtés de leurs personnes préférées, jouent et se font de nouveaux amis, en particulier parmi leurs congénères. Boo est l’un d’eux et ne fait pas exception à la règle. Ce chien débordant d’énergie et de tendresse comble sa famille de bonheur.

Sa maîtresse Andrea Conord, alias “@andreaconord” sur TikTok et Instagram, poste assez souvent des vidéos de lui sur ses comptes pour permettre à un maximum d’internautes de se laisser “contaminer” par sa joie de vivre extrêmement communicative. “Nous essayons de préserver sa curiosité et sa jeunesse, dit-elle à son sujet à The Dodo . Nous l’emmenons partout avec nous.”



Andrea Conord / Instagram

L’endroit préféré de Boo est le parc pour chien situé non loin de chez lui à Tampa, en Floride (Etats-Unis). “Il adore jouer avec les autres chiens et est très amical”, explique sa propriétaire. Lorsque ses humains l’y emmènent, le quadrupède est presque toujours certain de trouver des chiens qu’il connaît ou au moins d’autres avec lesquels il se fait une joie de faire connaissance pour passer un long moment à jouer.



Andrea Conord / Instagram

Récemment, toutefois, Boo a eu une mauvaise surprise en arrivant au parc. Il n’y avait aucun de ses semblables dans les parages. La situation l’a fortement déçu, et au lieu de courir dans tous les sens et de s’amuser dans tout cet espace qui s’offrait à lui, il a préféré s’asseoir près du portail à regarder au loin, espérant voir un autre loulou le rejoindre.

Déception de courte durée

“Je suis toujours triste pour lui quand il est seul”, confie Andrea Conord, mais la patience de Boo a fini par être récompensée. Une voiture familière est, en effet, arrivée ; à bord du véhicule se trouvait un ami canin de longue date : Rusty.

“J’étais soulagée quand quelqu’un est arrivé, raconte sa maîtresse. On aime bien qu’il coure et joue quand on va au parc à chiens, alors on essaie généralement d’attendre qu’un ami arrive avant de rentrer à la maison.”

Boo s’est instantanément remis à remuer la queue. Lui et Rusty n’ont pas perdu de temps ; ils se sont mis à jouer dès leurs retrouvailles. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, postée le 20 octobre 2025 et relayée par The Dodo :

