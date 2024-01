Dans cette prison surpeuplée, les détenus trouvent du réconfort auprès de centaines de chats errants

Le principal pénitencier de Santiago au Chili est aussi le plus ancien et le plus surpeuplé du pays. Dans cet enfer carcéral, les détenus ont trouvé beaucoup de réconfort en s’occupant des centaines de chats errants qui partagent leurs cellules. La relation que nouent certains prisonniers avec ces petits félins a d’ailleurs un impact très positif sur eux et leur permet même d’appréhender la vie d’une autre manière.