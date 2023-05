La joie incommensurable de Bailey lorsqu'elle foule pour la première fois l'herbe de son propre jardin (vidéo)

Cette chienne a eu la plus belle des réactions lorsqu’elle a découvert son tout premier jardin, après des années de vie en appartement. Sa joie est contagieuse !

Bailey réside au Canada avec ses propriétaires. Pendant ses premières années de vie, elle habitait en appartement. Toutefois, ses maîtres veillaient à lui offrir des escapades trépidantes dans la nature. Mais avoir son propre jardin, et pouvoir s’y défouler plusieurs fois par jour, c’est encore autre chose. Et la belle Bailey était plus que reconnaissante quand ses parents ont déménagé dans une maison rien que pour elle ! Une histoire relatée par PetHelpful.

© haylz97 / TikTok

Une vie déjà pleine d’aventures

Lorsqu’ils vivaient en appartement, les propriétaires de Bailey savaient à quel point il était important de promener régulièrement leur chienne. Aventuriers dans l’âme, ils ne se contentaient pas de faire un tour du quartier. Quand ils en avaient l’occasion, ils emmenaient leur chienne vivre des moments inoubliables : grandes randonnées dans de magnifiques paysages, baignade dans des lacs au pied des montagnes, ou encore course sur le sable.

Bailey avait tout pour être heureuse. Tout, ou presque. Car une fois retournée chez elle pour une semaine normale, elle vivait dans un appartement sans jardin, et le grand air lui manquait.

Un déménagement dans une maison

Afin d’offrir à Bailey un grand jardin, dans lequel elle pourrait se dégourdir plusieurs fois par jour, ses propriétaires ont décidé de déménager.

Ils ont filmé le moment où la chienne découvre son nouveau chez elle, et plus particulièrement le fameux jardin. Et sa réaction est adorable.

Dans le montage vidéo, on la voit tout d’abord sur son ancien balcon, qui était son seul espace extérieur à l'époque. Elle était très excitée, et son arrière-train se trémoussait vivement, mais elle ne pouvait pas vraiment extérioriser sa joie, car l'espace était étroit.

Dans la suite de la vidéo, on la voit découvrir l'herbe de son nouveau terrain. Elle se met à courir comme une folle dans tous les sens, traversant le jardin en long, en large et en travers. Sa joie et son excitation sont contagieuses.

Les propriétaires de la chienne ont écrit en légende « Quand ton chien d’appartement obtient enfin le jardin de ses rêves ». Ils ont précisé en description « Nous avons acheté la maison pour elle ».

On ne se lasse pas de regarder Bailey laisser exploser sa joie, et cela nous donne le sourire aux lèvres. D’ailleurs, les internautes ont été nombreux à partager leur émotion en découvrant ces images !