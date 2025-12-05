Un Golden Retriever présent au marathon de New York est là pour encourager les coureurs à sa manière (vidéo)

Depuis le partage de cette fameuse vidéo, de nombreux internautes sportifs et moins sportifs rêvent de faire le marathon de New York. Ce Golden Retriever n’y est pas pour rien : il a fait des « high-five » a de nombreux coureurs durant la journée, et a apporté une immense joie à ceux qui ont croisé son chemin.

Ceux qui ont eu la chance de « taper dans la patte » de cet adorable Golden Retriever s’en souviennent sûrement encore, racontait Parade Pets. Comment oublier ce chien à l’expression si joviale qui se sentait parfaitement à sa place dans cet événement qui rassemble des sportifs du monde entier.

@ellici.a / TikTok

La fierté d’être là

Cette propriétaire qui a publié la vidéo sur son compte TikTok « @ellici.a » est la première a être heureuse d’avoir un chien aussi sociable. Ce trait de caractère lui a permis de se rendre dans l’assemblée du marathon avec son chien, pour encourager les coureurs. Tout sourire, le chien a tendu sa patte, aidé de sa maîtresse, pour taper dans la main des participants qui souhaitaient une dose de bonne humeur pour poursuivre leur effort dans les meilleures conditions.

@ellici.a / TikTok

Des coureurs touchés par tant de tendresse

Si le public se rassemble en nombre lors de ce type d’événement, il est plus rare de voir des chiens dans l’assemblée. Ils sont souvent réticents à passer un moment dans la foule et leurs propriétaires ne souhaitent pas toujours les emmener. Cette propriétaire s’est glissée dans la foule, sans doute car elle savait que cela rendrait son chien heureux. Le duo a passé quelques heures auprès des coureurs. Ces derniers, on le voit dans la vidéo, sont émus de voir un tel soutien sur leur chemin.

A lire aussi : Un chiot rencontre pour la première fois les animaux de la ferme où il est né et reçoit un accueil qu'il n'oubliera pas (vidéo)

Des internautes fans du Golden Retriever

De nombreux internautes remarquent l’air « heureux » de ce chien qui accomplit une belle mission. D’autres réfléchissent à se motiver pour l’année prochaine, espérant de tout cœur pouvoir croiser cette adorable boule de poils. Certains expliquent avoir été présents, mais ne pas avoir eu la chance de dire bonjour au supporter canin.

Venir au marathon avec son chien : les règles de sécurité

Dans des événements comme celui-ci, le chien devra toujours être tenu en laisse, afin qu’il ne se retrouve pas sur le parcours. Selon sa personnalité, l’animal ne supportera pas forcément ce genre de rassemblement, mais si c’est le cas, profitez-en pour le sociabiliser et lui faire vivre de nouvelles aventures.