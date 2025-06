Une chienne réfugiée dans une maison délabrée aboie sur quiconque tente d'approcher ses chiots, mais une bénévole prend le risque

Récemment, Donna Lochmann et sa collègue Natalie Thomson de Stray Rescue of St. Louis (Missouri, Etats-Unis) passaient devant une maison visiblement abandonnée quand elles ont été alertées par des aboiements. En s’approchant, elles ont vu une femelle Pitbull dont les cris étaient à la fois un appel à l’aide et un avertissement à quiconque oserait s’en prendre à ses chiots.



Stray Rescue of St. Louis / Facebook

La chienne en question était effectivement une maman. Elle cachait ses petits dans cette demeure complètement délabrée.

Le duo de bénévoles a décidé de prendre le risque et est entré dans la propriété. A leur grande surprise, la Pitbull s’est détendue et n’a affiché aucune attitude hostile en les voyant avancer parmi les innombrables débris.

Abandonnée depuis un certain temps, la maison avait, en plus, subi les dégâts d’une récente tornade. Elle « était pleine de cachettes et de monticules de déchets », indiquait Donna Lochmann dans une vidéo Facebook relayée par The Dodo.

Elle et Natalie Thomson se sont retrouvées face à un escalier. Tout en haut, 5 chiots les regardaient attentivement, la tête inclinée sur le côté. Dès qu’elles ont monté les premières marches, les jeunes canidés se sont enfuis pour se cacher dans une chambre. Certains se sont réfugiés dans les trous de murs, d’autres dans des matelas éventrés ou encore derrière des meubles.



Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Constatant que le plancher craquait sous leurs pas, elles ont préféré rester à distance et attirer les chiots vers elles avec de la nourriture. Elles ont ainsi réussi à se saisir de 7 petits quadrupèdes. « Nous avons fait une dernière vérification pour nous assurer que nous les avions tous », expliquait Donna Lochmann.

Un sauvetage en 2 temps

Un petit doute persistait toutefois. En restait-il un ou plusieurs autres à localiser et secourir ? Donna Lochmann et Natalie Thomson ne voulaient pas risquer de laisser des chiots livrés à eux-mêmes. Elles ont donc décidé d’emmener les 7 rescapés et de laisser la chienne sur place, histoire de surveiller les lieux via leurs caméras.

Lavés et réconfortés dans les locaux de Stray Rescue of St. Louis, les chiots ont ensuite été confiés à des familles d’accueil. Le personnel de l’association a passé toute la nuit à visionner les images renvoyées par les caméras. Il a ainsi eu la confirmation qu’il n’y avait plus que la mère dans cette maison. Il était grand temps de s’occuper d’elle.

Donna Lochmann et Natalie Thomson sont revenues sur place le lendemain matin. La chienne, qu’elles ont appelée Miz Lotto, était couchée dans le jardin. Elles ont installé une cage trappe avec de la nourriture à l’intérieur. Peu après, elle s’y est laissé enfermer.

Miz Lotto a pu rejoindre sa famille d’accueil à son tour. Elle découvre l’amour et la sécurité auprès de ses bienfaiteurs, qu’elle a charmés par son caractère affectueux. Pour elle comme pour ses 7 chiots, la nouvelle vie ne fait que commencer.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook