Jugée trop protectrice et ayant connu une adoption ratée, cette chienne attend toujours une famille aimante depuis plus de 2 ans (vidéo)

Ella attend désespérément que sa chance tourne. Cette chienne pleine de tendresse voit les années passer derrière les barreaux de son box au refuge, sans comprendre pourquoi personne ne lui ouvre enfin la porte d’un vrai foyer. Après une adoption ratée, elle garde pourtant l’espoir qu’une famille saura un jour voir au-delà de son passé et lui offrir la stabilité qu’elle mérite.

Cela fait plus de 2 ans qu’Ella attend un nouveau départ depuis son retour au refuge, consécutif à une adoption ratée. Cette chienne est l’un des plus anciens pensionnaires de l’Animal House Shelter, à Huntley dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis). Elle y avait amenée en juillet 2020 depuis une autre structure d’accueil située 800 kilomètres plus loin, à Dyersburg dans le Tennessee en l’occurrence. Elle avait été découverte errante, et “nous ne savons pas grand-chose de sa vie avant cela”, confie Tabitha, membre du personnel de l’Animal House Shelter, à Newsweek .

Dès son arrivée, Ella avait frappé Tabitha et ses collègues par son tempérament enjoué et amical. “Elle déborde de joie et remue tout son corps chaque fois qu’elle voit quelqu’un qu’elle aime, dit la bénévole. C’est impossible de ne pas sourire quand elle le fait.”

Néanmoins, à mesure que son séjour au refuge se prolonge, l’impact que cela a sur son état d’esprit s’aggrave. “Ella a des jours difficiles, c'est certain, indique Tabitha. Notre personnel la promène et joue avec elle tout au long de la journée, mais rester si longtemps dans un box est éprouvant. Elle aspire au confort et à la stabilité d'une vraie maison : un lit douillet, des nuits calmes et sa propre famille.”

Une vidéo postée le 1er novembre 2025 sur le compte TikTok de l’association montre la différence d’attitude qu’affiche Ella le jour de son arrivée au refuge et au 740e jour. L’enthousiasme n’est clairement plus le même, malgré cette queue qui continue de remuer timidement.

@animalhouseshelter Huntley, IL. 740 days. That’s how long sweet Ella has been waiting for her forever home. ???? She came to us shy and unsure, but with love and patience she has blossomed into a loyal, playful, and affectionate girl. ???? Ella is deeply devoted to her people and would thrive best as the only pet in an adult-only home. She’s been returned in the past for being protective of those she loves—she just needs someone who understands her loyal heart. ?? Ella deserves so much more than life in a kennel—she deserves a family to love and protect, just as she’s always wanted. Could you be the one to give her the home she’s been waiting 740 days for? ???? #adoptme #longtimer #waitingtoolong #740days #rescuedog ? original sound - AnimalHouseShelterHuntley

“Un foyer calme où elle pourrait être le centre de l’attention”

L’adoption ratée qu’elle a vécue avant son retour à l’Animal House Shelter y est pour beaucoup. “Ella a été adoptée puis rendue par sa famille car elle était devenue protectrice envers elle, précise Tabitha. Elle est très attachée à ses proches et tient à les protéger, mais cette attitude peut être mal interprétée lors de la venue de visiteurs. C'est déchirant, car elle est motivée par l'amour et la loyauté, mais cela lui a coûté plusieurs occasions de construire une relation durable.”

@animalhouseshelter / TikTok

Aujourd’hui, toute l’équipe de l’Animal House Shelter est déterminée à lui trouver une maison pour toujours, “un foyer calme, sans enfants, où elle pourrait être le centre de l'attention et le seul animal de compagnie”.