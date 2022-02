Les aboiements d'une chienne sauvent la vie d'un homme menacé d'hypothermie après être tombé de son bateau

Nous lisons souvent des histoires de personnes qui sauvent des chiens. Mais des fois, l'animal que nous considérons comme « le meilleur ami de l'homme » peut lui aussi revêtir une cape de héros. À Gosport, dans le comté de Hampshire (Angleterre), un homme tombé de son bateau doit son salut à une femelle Cockapoo.

Poppy et ses propriétaires traversaient tranquillement un pont à la Royal Clarence Marina, dans la soirée du samedi 5 février 2022. Soudain, la chienne a commencé à s'agiter. Elle s'est débattue et s'est mise à aboyer de manière frénétique. « J'ai entendu quelqu'un crier à l'aide, alors j'ai appelé les garde-côtes, a déclaré son accompagnatrice à la BBC, mon mari avait une lampe de poche et l'a allumée, mais nous ne pouvions rien voir, nous pouvions juste l'entendre. »

Lorsque les autorités locales sont arrivées, elles ont demandé au couple de maintenir le petit éclairage et sont parties à la recherche du mystérieux individu. Ce dernier a été retrouvé et soigné pour l'hypothermie dont il a été victime.

© Metro

Les aboiements de la petite boule de poils ont permis de sauver la vie d'un homme

D'après le quotidien d'information britannique Metro, l'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, est tombé de son bateau et a été emporté par la marée sur 300 mètres. Le quinquagénaire était pris au piège dans l'eau froide depuis une demi-heure, lorsque la femelle Cockapoo (un croisement entre le Cocker et le Caniche) l'a repéré.

Selon James Baggott, du Gosport and Fareham Inshore Lifeboat Service (GAFIRS), « il a eu beaucoup de chance de survivre ». En effet, à cette époque de l'année, la température de la mer s'avère très basse. « Si les promeneurs n'avaient pas sonné l'alarme, les conséquences auraient pu être très différentes », a-t-il ajouté.

A lire aussi : Une amoureuse des animaux construit un manoir pour les chiens qu'elle sauve et soigne chez elle

Pour la famille de Poppy, ce sauvetage s'est révélé un véritable soulagement. « C'était une chance que nous soyons là à ce moment-là, a indiqué la femme, comme il a dû avoir peur... »

La petite héroïne qui a aboyé pour prévenir ses propriétaires qu'un homme était en danger, a été gâtée avec des friandises quand elle est rentrée à la maison. Une récompense bien méritée, n'est-ce pas ?