Pressé de rencontrer la famille de ses rêves et de quitter le refuge, ce chien regarde avec espoir par la fenêtre de l'établissement (vidéo)

Clifton, l’un des pensionnaires du refuge pour animaux de Chicago (CACC), a récemment ému de nombreuses personnes. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir le chien adorable regarder le monde extérieur avec beaucoup d’espoir.

Clifton est un magnifique Pitbull, qui a toujours rêvé de connaître le bonheur de la vie de famille. Trouvé errant aux États-Unis, le chien âgé de 1 à 3 ans a poussé les portes du refuge pour animaux de Chicago (CACC) le 25 septembre. Comme le rapporte Newsweek, son passé comprend d’énormes zones d’ombre et personne ne sait exactement ce qu’il a vécu durant les premières années de sa vie.

Très vite, le toutou a conquis le cœur de ses bienfaiteurs. Lors d’une visite au refuge avec son adolescente, Katie Markovic a eu le plaisir de le rencontrer. « Une bénévole nommée Sarah a dit qu’il était le chouchou du personnel et l’amené pour que ma fille et moi puissions le voir, interagir avec lui et lui offrir une pause loin de son chenil », explique la mère de famille à nos confrères d’outre-Atlantique.

© @hera_malinois / TikTok (capture d'écran)

Un chien qui rêve de quitter le refuge

« Il était si doux avec ma fille de 12 ans, poursuit Katie, il était si heureux de simplement passer du temps avec nous. » Selon elle, Clifton est « un chien tellement facile à vivre ». Mais lors de ce moment précieux, l’animal a adopté un comportement qui a profondément bouleversé la mère et son enfant.

© @hera_malinois / TikTok (capture d'écran)

Après avoir fait le tour de la pièce dédié à leur rencontre, le chien s’est arrêté devant la fenêtre et a observé le monde extérieur, comme s’il était empreint de nostalgie. Katie, qui a filmé la scène et l’a partagée sur les réseaux sociaux, estime qu’il était en train de « se souvenir d’un monde qui lui manquait » en laissant son regard se perdre au loin.

Pour de nombreux animaux, la vie au refuge s’avère particulièrement stressante. Le placement en famille d’accueil ou l’adoption leur permet de se reconstruire dans un environnement calme et stable.

@hera_malinois Clifton arrived as a stray on September 25th, and he’s now been at CACC for two months. At an open-intake shelter with limited space, that’s a scary amount of time. He’s so gentle, so friendly, treat-soft, was great with my 12 year old, the kind of dog who shouldn’t be overlooked. But he will be if he doesn’t get the attention he deserves...????????????? . . #RescueDogs #chicagodogs #chicagoshelterdogs ? Die On This Hill - SIENNA SPIRO

Clifton passera Noël en famille

En voyant Clifton retourner dans son chenil, Katie a décidé de lui donner un coup de patte en partageant son histoire sur TikTok. « […] Il est maintenant au CACC depuis 2 mois. Dans un refuge à admission continue avec un espace limité, c'est une durée effrayante. Il est si doux, si amical, si câlin, il était adorable avec mon enfant de 12 ans, c'est le genre de chien qu'il ne faut pas négliger, écrit-elle en légende, mais il le sera s'il ne reçoit pas l'attention qu'il mérite… »

La vidéo, publiée le 28 novembre, a suscité de nombreuses réactions. « J'espère que ce bébé trouvera un foyer pour Noël », commente par exemple une internaute. Cette démarche a permis de booster la visibilité du chien et de sensibiliser le public à l’adoption responsable en refuge.

© @hera_malinois / TikTok (capture d'écran)

Vous souhaitez connaître la bonne nouvelle ? Clifton a été adopté quelques jours après la diffusion du clip ! Après avoir attendu plusieurs mois le foyer idéal et contemplé le monde à travers la fenêtre, il savoure pleinement la vie de famille. Que ce soit la magie des réseaux sociaux ou tout simplement un « miracle » de Noël, nous sommes ravis d’apprendre cet heureux dénouement !