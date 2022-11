Une chienne blessée et cachée dans un buisson cesse de grogner à l'instant où sa bienfaitrice lui passe la laisse

Cachée derrière la végétation et ne se laissant approcher par personne, une chienne blessée et malade a reçu l’aide d’une bénévole au moment où elle en avait le plus besoin. Cette dernière a dû se montrer très patiente pour gagner sa confiance.

Une chienne abandonnée dans les bois et souffrante a été secourue par une association et soignée. Un récit rapporté par The Dodo.

Un homme qui se promenait dans une zone boisée du Missouri avait remarqué une chienne tapie dans un buisson et qui avait clairement besoin d’aide. Il en avait informé l’association locale Stray Rescue of St. Louis, qui a envoyé la bénévole Donna Lochmann sur les lieux.



Stray Rescue of St. Louis

Elle a eu beau chercher à son arrivée le premier jour, la chienne était introuvable. Le lendemain, en revanche, elle était bien là. L’animal ne l’a toutefois pas laissée le toucher. Il grognait à chaque tentative d’approche.

Donna Lochmann a tout de suite remarqué que la chienne n’utilisait pas l’une de ses pattes avant, ce qui ajoutait à l’urgence de son sauvetage. Le canidé refusait toutefois de sortir de sa cachette. La bénévole a alors laissé une cage piège avec de la nourriture à l’intérieur.

Bien qu’affamée, la chienne ne s’est pas laissé enfermer. Quand sa bienfaitrice est revenue inspecter la cage, elle a été surprise de voir l’animal errer près d’une maison abandonnée. Donna Lochmann a changé d’approche ; elle s’est mise à genoux et a commencé à lui parler d’une voix douce. Constatant qu’elle ne cherchait plus à fuir, elle s’est approchée d’elle, puis lui a passé la laisse autour du cou. Et là, comme par magie, la chienne s’est détendue.



Stray Rescue of St. Louis

Sur la bonne voie…

Donna Lochmann a enfin pu l’emmener chez le vétérinaire. Celui-ci a découvert qu’elle souffrait d’une blessure grave à l’épaule, nécessitant l’amputation de sa patte, mais aussi qu’elle était positive au parvovirus. La parvovirose canine est une maladie infectieuse courante chez les chiens non vaccinés.



Stray Rescue of St. Louis

Fergie – c’est ainsi qu’elle a été appelée après son sauvetage – reçoit les traitements nécessaires et son état de santé s’améliore de jour en jour. Même si elle n’est pas encore totalement tirée d’affaire, Donna Lochmann et les vétérinaires espèrent la voir se rétablir et lui trouver une famille aimante pour la vie.

Stray Rescue of St. Louis