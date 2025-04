Une chienne récemment adoptée, trouve réconfort et amour dans les bras de son nouveau frère canin (vidéo)

Il y a quelques mois, Eddie et sa compagne Krystal ont sauvé une chienne errante sur une plage pendant leurs vacances. Ils ont finalement décidé de l’adopter et l’ont ramenée à la maison. Sur place, la boule de poils a eu besoin d’un peu de temps pour s’habituer à sa nouvelle vie. Heureusement, elle pouvait compter sur son frère canin pour se sentir en sécurité.

CiCi est arrivée dans la vie d’Eddie, un utilisateur de TikTok, et de sa petite amie Krystal, de façon imprévue. Adoptée par le couple, la chienne a gagné des propriétaires aimants, mais également un frère canin attentionné nommé Chooch. Ce dernier, un Pitbull au grand cœur, l’a tout de suite considérée comme un membre de la famille et l’a couverte d’amour.

Les prénoms des toutous ne vous sont peut-être pas inconnus, et pour cause. Il y a quelques mois, l’équipe rédactionnelle de Woopets racontait la belle histoire d’adoption de CiCi. Cette dernière s’était liée d’amitié avec le couple tandis que celui-ci profitait de ses vacances à Porto Rico. La famille avait alors décidé de l’adopter et l’avait rapatrié en Pennsylvanie, là où elle vivait.

@eddienchooch215 / TikTok

Une intégration progressive

Comme tout chien arrivant dans sa nouvelle maison, CiCi avait besoin de temps et d’espace pour appréhender son environnement. Elle n’avait probablement d’ailleurs jamais vécu en intérieur et devait apprendre à être un toutou domestique. Cela tombait bien, car Chooch était volontaire pour lui montrer le chemin. Le quadrupède a rapidement pris soin de sa congénère comme un grand frère et, réciproquement, la femelle s’est vite sentie en sécurité auprès de lui.

Dans une vidéo relayée par AOL et partagée sur TikTok, CiCi est filmée en train de se blottir contre son frère. Elle a son propre panier et celui du chien est étroit pour accueillir 2 animaux, mais qu’importe pour elle. Elle souhaite s’allonger contre Chooch, certainement pour ressentir la chaleur et la sécurité à ses côtés.

A lire aussi : Un chien "errant" retrouve son beau pelage et la santé avec l'aide d'un bénévole, puis disparaît pour une bonne raison

Ces images ont beaucoup ému les internautes. Certains étaient réconfortés de voir que CiCi se sentait bien aux côtés de son ami canin : « Elle a été seule si longtemps. Maintenant qu'elle a Chooch, elle ne veut plus jamais ressentir cette solitude. Elle sait maintenant ce qu'est le véritable amour », écrivait une utilisatrice de la plateforme.

D'autres ont suggéré à Eddie d’acheter un grand panier pour que les quadrupèdes puissent s’allonger ensemble de façon plus confortable : « On dirait que vous avez besoin d'un lit pour chien plus grand », confirmait une personne.