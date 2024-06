Une chienne errante vient à la rencontre d'un couple de touristes à la plage et décide de s'offrir une nouvelle vie à ses côtés

Eddie, alias « @eddienchooch215 » sur TikTok, compte 1,4 million d’abonnés sur le réseau social. Ses followers étaient jusqu’ici habitués à suivre ses aventures aux côtés de son chien Chooch, un American Bully de 7 ans. Depuis peu, un 2e canidé apparaît dans ses vidéos, une femelle appelée CiCi en l’occurrence.

Cette dernière a été adoptée non pas en Pennsylvanie où habite la famille, mais 2600 kilomètres plus loin à Porto Rico. Eddie et sa compagne Krystal avaient fait sa connaissance récemment sur l’île caribéennes alors qu’ils y passaient leurs vacances, comme nous l’apprend Today.



Pendant qu’ils se rendaient à la plage, CiCi s’est mise à les suivre, puis en a fait de même lorsqu’ils se sont baignés. Ils lui ont ensuite donné à boire et elle a couru derrière leur voiture alors qu’ils quittaient les lieux, ce qui les a fortement émus. Un moment filmé et partagé sur TikTok, où la vidéo a enregistré 3,1 millions de vues.

« La vie est toujours meilleure avec un chien »

« Ça craint de devoir lui dire au revoir. Elle aurait adoré Chooch », confiait alors Eddie, qui a promis de venir la revoir avant la fin de son séjour. « La vie est toujours meilleure avec un chien, peu importe où vous allez », a-t-il ajouté.



De nombreux internautes ont cité une femme prénommée Chelsea dans les commentaires. Chelsea est la fondatrice de Souls of Satos Rescue, une association locale de protection animale. Elle a contacté Eddie et lui a dit qu’elle faciliterait ses démarches pour adopter et rapatrier la chienne. « Tout ce que j’avais à faire, c’était la retrouver », indiquait le tiktokeur.

Eddie et Krystal sont revenus le lendemain après-midi et ont cherché CiCi pendant des heures, sans résultat. Quelqu’un leur a alors suggéré de se rendre dans un autre quartier où des commerçants ont l’habitude de nourrir les chiens errants. La chienne était effectivement à l’endroit indiqué.

Le couple l’a fait monter à bord de sa voiture, puis s’est rapproché de Chelsea qui l’a prise en charge. CiCi n’était pas identifiée et personne ne la réclamait. La fondatrice de Souls of Satos Rescue s’est employée à organiser le voyage de l’animal pendant que Krystal et Eddie, qui sont rentrés à Philadelphie, préparaient Chooch à l’arrivée de sa congénère.

Une chienne « joueuse et pleine d’amour »

Le grand jour est arrivé. Elle a été accueillie avec des ballons, un gâteau de bienvenue et la queue remuante de l’American Bully qui était ravi de la rencontrer.

CiCi a été vue par un vétérinaire. L’examen a révélé qu’elle souffrait d’anémie et la présence d’ankylostomes, des vers logés dans l’intestin grêle. La chienne a commencé ses traitements et son état s’améliore de jour en jour. Ses nouveaux propriétaires envisagent, par ailleurs, de lui faire un test ADN pour connaître son mélange de races.



CiCi, décrite comme étant « joueuse et pleine d’amour » par Eddie, et Chooch s’entendent de mieux en mieux. La chienne n’a jamais été aussi heureuse de sa vie.



