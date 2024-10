Ce chien adore se blottir contre son maître pour qu’il lui lise une histoire (vidéo)

Après avoir été trouvé dans le désert californien par une association de sauvetage de Los Angeles (États-Unis), Cactus a eu la chance d’être adopté par Mike Henry Brown avec qui il vit désormais sa meilleure vie à Santa Monica.

Dans un premier temps, le jeune homme avait hébergé le chiot en tant que famille d’accueil, mais quand il a appris qu’une famille souhaitait l’adopter pour toujours, il savait qu’il ne pourrait pas le laisser partir.

Depuis, Mike fait de son mieux pour être le meilleur des papas pour Cactus. Il prend notamment le temps de passer des moments de qualité avec lui comme en témoigne l’une de ses dernières vidéos Instagram.

cactustherescue / Instagram

L’heure du conte

Dans cette publication relayée par Parade Pets, on voit Mike s’installer dans le canapé avec un livre que sa tante lui a offert lorsqu’il a adopté Cactus. Très vite, le jeune homme est rejoint par son toutou qui se blottit tendrement contre lui pour partager sa lecture.

cactustherescue / Instagram

« J'ai décidé de l'inclure dans ma lecture et il s'avère qu'il adore qu'on lui lise des histoires ! C'est désormais l'une de nos façons préférées de passer du temps ensemble. », a précisé Mike en légende de la publication.

« Quand vous savez que votre chiot adopté a eu un début de vie terrible, vous prenez la décision de lui offrir la vie la plus incroyable possible et d'être le meilleur ami qu'il puisse demander », a-t-il également ajouté dans la vidéo.

Un tendre moment

Cumulant des milliers de « J’aime », ce moment privilégié entre Mike et Cactus a littéralement fait fondre le cœur des internautes.

« C'est la chose la plus mignonne sur Instagram !!!! J'adore Cactus !!!! », a écrit une personne. « C'est vraiment adorable, M. Cactus. C'est exactement ce que nos chiens apprécient le plus, de l'amour de notre part. Et vous le recevrez en retour. Vous êtes les MEILLEURS tous les 2 ! », a ajouté quelqu’un d’autre.

Même si Cactus ne comprend pas un traitre mot de l’histoire lue par son maître bien-aimé, il ne fait aucun doute qu’il apprécie simplement sa compagnie et le son de sa voix. Nul besoin de comprendre l'histoire pour se sentir bien auprès de sa personne préférée. L’attitude de Cactus en est la preuve !