Grâce au canicross, un chien de refuge malmené par la vie redécouvre le bonheur auprès de celle qui a toujours cru en lui
Certaines rencontres changent radicalement la vie de leurs protagonistes. Un chien appelé Sam, ayant traversé des épreuves terribles, a trouvé auprès d’une canicrosseuse au grand cœur une complicité exceptionnelle qui a transformé son quotidien. Des promenades au refuge aux compétitions nationales, leur histoire illustre avec émotion le pouvoir de la patience et de l’amour.
Sam était un chien totalement meurtri, tant physiquement qu’émotionnellement, à son arrivée au refuge de la SPA de Montpellier. Victime de maltraitance et même de violences, il était dans un état de maigreur extrême, et le processus de rétablissement s’annonçait long et difficile pour lui.
La structure d’accueil héraultaise reçoit régulièrement la visite des membres de XTREM34 canicross, un club qui, comme l’indique son nom, est dédié à la pratique de ce sport canin consistant à courir en compagnie d’un chien, auquel on est lié par une longe.
Tous les weekends, les canicrosseurs se présentent au refuge pour emmener des pensionnaires en entraînement. Dès que son état de santé l’a permis, Sam a rencontré Séverine Jullien, une athlète expérimentée. Au fil de leurs sorties, un lien très fort s’est créé entre eux.
“Il gardait encore cette étincelle dans les yeux”
Déjà propriétaire de 2 chats appelés Luna et Odin, elle a commencé à songer à intégrer un 3e animal à sa famille. 6 mois après avoir fait la connaissance de Sam, elle a finalement pris la décision de l’adopter, en juillet 2024.
Aux yeux de Séverine Jullien, Sam "n’était pas un simple chien. C’était un chien qui avait vécu l’enfer, mais qui gardait encore cette étincelle dans les yeux.”
Depuis, le quadrupède savoure sa nouvelle vie et enchaîne les compétitions aux côtés de son adoptante. En février 2025, par exemple, le binôme est arrivé 3e lors du Championnat de France neige à Font-Romeu-Odeillo-Via (66). En mars 2026, ils prendront part au Championnat de France de canicross à Thiers (63)
“Il incarne parfaitement ce que nous défendons au quotidien : la seconde chance, confie Bérangère Pruvost, présidente de XTREM34 canicross, à Midi Libre qui rapporte cette belle histoire. Il est la preuve qu’avec de l’amour, de la patience et de l’engagement, tout devient possible.”
