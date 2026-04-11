Une chienne née avec le dos très court est enfin remarquée et trouve enfin une famille après 3 années de refuge (vidéo)

Millie Mae n’est pas comme les autres chiens. En raison du syndrome de la colonne vertébrale courte, elle dévoile un petit corps « compact ». Recueillie par l’association américaine The PAWerful Rescue, située à Dallas, la chienne a fini par être adoptée par une dénommée Erin Budrow qui a regardé au-delà de sa différence. Aujourd’hui, la boule de poils se porte bien et vit sa meilleure vie !

Millie Mae est joueuse et énergique. Toutefois, cette adorable chienne est différente de ses congénères. Comme le rapporte The Dodo, la jolie puce est née avec une colonne vertébrale plus courte que la normale.

« Elle a une tête normale, mais un petit corps tout compact », confie Erin Budrow, qui l’a adoptée auprès de l’association The PAWerful Rescue. En raison de son physique atypique, la chienne a attendu pendant 3 ans avant de recevoir sa première demande d’adoption.

© Erin Budrow

Une chienne comparée à Bob Razowski et Scrappy-Doo

Erin et son époux ont décidé de l’accueillir, après le décès de leur fidèle compagne à 4 pattes, Sullie. L’adoption a eu lieu le jour de l’anniversaire d’Erin, révèlent nos confrères d’outre-Atlantique. Dès son arrivée à la maison, Millie Mae a apporté un véritable souffle de joie.

Pour préserver son corps et ses articulations fragiles, le couple fait preuve d’une extrême douceur envers Millie Mae. Cette dernière, malgré sa différence, adore sauter et faire des randonnées… surtout dans la neige !

© Erin Budrow

« Elle fait tout ce qu'un chien en bonne santé ferait, explique son adoptante, elle a juste l'air encore plus mignonne et compacte en le faisant. Les gens se retournent forcément et veulent savoir pourquoi elle a cette apparence. » En effet, Millie Mae attire énormément l’attention des inconnus lorsqu’elle est en public. Nombre d’entre eux la comparent à Bob Razowski, le personnage de Monstres et Cie ou encore à Scrappy-Doo.

© Erin Budrow

Un véritable conte de fées

Depuis de son adoption, Millie Mae savoure pleinement sa nouvelle vie. « Mon mari et moi, on se demande : “Comment est-ce possible qu’elle soit réelle ?” C’est la chienne la plus adorable que nous ayons jamais rencontrée, confie Erin, j’ai l’impression qu’elle était destinée à être avec nous depuis toujours. »

Les Budrow sont ravis d’avoir offert à Millie Mae le foyer aimant qu’elle a toujours mérité. Ils ne peuvent tout simplement plus voir la vie sans cette petite boule d’amour et de joie !

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