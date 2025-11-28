Une chienne ne comprend pas qu’elle a été abandonnée et refuse de quitter l’endroit où elle se trouve quand une bienfaitrice vient la chercher

Alors qu’elle n’avait nulle part où aller, Maya s’est installée sur le porche d’une maison et a décidé d’attendre que quelqu’un vienne la chercher. Ce qu’elle ne savait pas, c’est que personne ne reviendrait. Elle n’a donc pas souhaité suivre les personnes qui voulaient l’aider avant de comprendre qu’elles ne voulaient que leur bien.

Au fil du temps, Suzette Hall s’est forgée une réputation de sauveteuse d’animaux aguerrie à force d’aider les boules de poils en détresse. Alors, quand une famille a découvert une chienne errante et désorientée sur sa propriété, elle a fait appel à la sauveteuse. Malgré son expérience, cette dernière a eu besoin d’un peu de temps pour gagner sa confiance.

Une famille californienne a découvert la femelle un matin, rapportait The Dodo . La pauvre était apeurée et ne se laissait pas approcher, mais elle revenait constamment sur le porche de la maison. Les habitants ont alors supposé qu’elle avait l’habitude de s’y reposer, bien qu’ils ne l’avaient jamais vue autrefois. Quoi qu’il en était, ils savaient qu’elle avait besoin d’aide et surtout, de quelqu’un pour prendre soin d’elle, alors ils ont appelé Suzette Hall afin qu’elle soit mise en sécurité.

Suzette Hall / Facebook

Des soupçons d’abandon

La bienfaitrice est arrivée sur place et s’est mise à observer le comportement de la chienne. L’attitude de cette dernière lui a fait penser qu’elle avait peut-être été abandonnée et qu’elle attendait son propriétaire depuis longtemps : « Elle semblait presque regarder de tous côtés, espérant qu’ils reviendraient la chercher », témoignait la sauveteuse.

Puisque la chienne était bien déterminée à rejoindre ses proches, Suzette n’est pas parvenue à la convaincre de la suivre. Elle a donc dû installer un piège sans cruauté avec de la nourriture pour pouvoir la capturer et enfin la prendre en charge. Attirée par l’odeur du repas, la boule de poils est entrée dans la cage et a été attrapée de cette façon.

Elle a été conduite chez un vétérinaire pour des examens, puis est passée chez le toiletteur. Ce dernier a coupé tous ses poils emmêlés et a fait apparaître son joli minois qui était longtemps resté caché sous ses nœuds .

Suzette Hall / Facebook

La femelle, baptisée Maya, a été emmenée au refuge de sa sauveteuse, le Logan’s Legacy 29. Sa timidité a vite laissé place à son dynamisme, car elle était heureuse de ne plus être seule. Elle attend désormais qu’une nouvelle famille lui ouvre sa porte pour écrire un nouveau chapitre de son histoire.