Découvrant un chien qui voyage seul dans le train, un passager s’inquiète et décide d’intervenir

Certains trajets en train peuvent réserver de drôles de surprises, surtout quand un animal de compagnie se retrouve à voyager en solo. En Suisse, un chien a vécu un petit périple inattendu, mais grâce à la présence d’esprit d’un passager, cette mésaventure s’est terminée sans encombre.

En Suisse, la vigilance et la bienveillance d’un passager, ainsi que la réaction rapide des forces de l’ordre ont permis à un chien s’étant retrouvé seul à bord d’un train de rentrer sain et sauf auprès des siens, rapportait Blick .

Cette histoire quelque peu surprenante a eu lieu le samedi 27 décembre 2025 dans le canton de Saint-Gall, dans le nord-est du pays.

L’un des protagonistes de la scène peu commune s’étant déroulée à bord d’un train des CFF (Chemins de Fer Fédéraux) est un usager qui avait été étonné d’y voir le quadrupède non accompagné.

Le train en question était parti de Flums et le trajet, d’une poignée de kilomètres, le menait à Walenstadt.



Une fois la surprise passée, l’homme a décidé de venir en aide à l’animal livré à lui-même. Il est descendu à un arrêt en emmenant le chien. A son arrivée, il a prévenu la police.

Fort heureusement, quasiment au moment-même où le bon samaritain s’occupait du loulou perdu, le propriétaire de ce dernier, qui le cherchait sans doute partout après avoir constaté sa disparition, a appelé la centrale d’appel d’urgence.

Le chien a retrouvé son propriétaire et est rentré chez lui

Grâce à la police, le sauveur du chien et son maître ont pu être mis en contact, et les retrouvailles ont eu lieu dans la foulée.

L’agence de presse suisse Keystone-ATS a joint un porte-parole des forces de l’ordre, et celui-ci a déclaré qu’il ignorait comment le chien s’était retrouvé seul à bord du train.

Quoi qu’il en soit, il est de nouveau en compagnie de ses humains et est rentré indemne à la maison après cette mésaventure.

Cette histoire rappelle que l’attention et la solidarité peuvent transformer une situation délicate en un heureux dénouement, en particulier lorsqu’il s’agit d’animaux en détresse.