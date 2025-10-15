4 chiens face à une porte inconnue multiplient les allers-retours et osent enfin franchir le seuil avec prudence et puissance comique (vidéo)

Ces 4 chiens sont tous de race Braque Allemand à poils courts. Malgré leur grande taille, ils ont pris peur face à ce changement dans leur maison. Une fois la nouvelle porte en place et fonctionnelle, il était clairement impossible pour eux de la franchir. La scène rythmée par les tentatives des chiens est très amusante.

Ces frères et sœurs ne seraient peut-être finalement pas rentrés dans la maison si leur propriétaire n’était pas là pour les encourager. C’est finalement une femelle du groupe qui a fini par donner l’exemple. Il aura fallu un certain laps de temps pour que les autres lui emboîtent le pas.

@cherileigh_ / Instagram

Une porte qui n’était pas digne de confiance

Lors de la rénovation de la maison, ces propriétaires savaient qu’ils auraient à faire face aux réticences et angoisses de leurs 4 Braques Allemands à poils courts. N’étant pas des grands habitués du changement, les chiens n’étaient pas à l’aise lorsqu’il a fallu passer le pas de cette fameuse porte. Les réactions n’ont cependant pas été les mêmes selon les personnalités des chiens, et c’est cela qui est intéressant à observer.

@cherileigh_ / Instagram

Un changement perçu comme énorme

Dans la tête de certains des chiens, le changement devait être de taille, en tous les cas bien plus important que ce qu’il y paraissait. Beaucoup d’entre eux ont refusé catégoriquement de franchir le seuil, craignant sans doute un mouvement, ou redoutant certainement l’inconnu. Dans la vidéo publiée sur Instagram, c’est le cas de Sage, Nikon et Jade.

@cherileigh_ / Instagram

Une petite Ivy qui donne l’exemple

Heureusement, le quatuor a pu compter sur la présence d’Ivy, la plus téméraire de la bande, qui s’est élancée sous les encouragements de sa maîtresse. Cette dernière, expliquait Parade Pets, a voulu que les autres suivent l’exemple de la chienne, mais cela n’a pas été aussi simple.

Les encouragements ont été longs, et n’ont eu que peu d’impacts jusqu’à un moment de « déblocage », impulsé par Sage, Nikon et finalement Jade. Entre temps, les chiens ont fait des allers-retours, y sont allés petit pas par petit pas.

Le changement redouté par beaucoup de chiens

Ivy, Sage, Nikon et Jade ne sont pas les seuls à redouter le changement. La routine est bien installée chez de nombreux chiens et une simple odeur peut parfois provoquer un bouleversement. Les déplacements de meubles, les travaux, ont de forts impacts sur nos compagnons, qui, même si leur coin couchage ne bouge pas d’1 centimètre, ne peuvent pas tolérer le changement. Le mieux à faire ? Les accompagner, faire preuve de patience et ne jamais forcer.