Retrouvée 12 ans après sa disparition, cette Husky séniore parcourt 2 250 kilomètres pour retrouver son maître

Découverte en situation d'errance par les services animaliers en Floride, une chienne a vu son destin basculer au moment de la lecture de sa puce d'identification. Cette découverte a permis de joindre son propriétaire au Texas, 12 ans après sa disparition et à plus de 2 000 km de là, pour des retrouvailles particulièrement émouvantes.

Sierra, chienne de race Husky Sibérien, est âgée de 13 ans, dont 12 passés loin de sa famille qu'elle a finalement pu retrouver contre toute attente grâce à sa puce, rapportait WATE 6 On Your Side .

Le 8 avril 2026, le service animalier du bureau du shérif du comté de Hernando en Floride (Etats-Unis), a recueilli Sierra en pensant avoir affaire à un animal errant. La chienne séniore était « maigre, avait plusieurs zones sans poil et se déplaçait lentement » à son arrivée, d'après ledit service.

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Hernando County Sheriff’s Office

Les agents l'ont passée au lecteur de puce d'identification, découvrant avec stupéfaction que son propriétaire la cherchait depuis 12 longues années et qu'il vit 2 250 kilomètres plus loin, à Midland dans l'Etat du Texas en l'occurrence.

La dernière fois qu'il avait eu des nouvelles de Sierra, elle se trouvait dans l'Etat du Nouveau-Mexique. Il n'y avait plus eu de signalement par la suite.

Son maître « n’a jamais cessé de se demander ce qui lui était arrivé, mais il était loin de s'imaginer qu’il entendrait de nouveau parler d’elle », poursuit le service animalier du comté de Hernando.

« Submergé par l’émotion »

L'homme était à la fois triste à cause de l'état dans lequel elle était et heureux et « submergé par l’émotion » de pouvoir la revoir.

La chienne a été soignée, promenée, nourrie et choyée par l'équipe du refuge pendant les 8 jours qu'elle y a passés, puis elle a entamé le long voyage de retour à la maison.

Un périple organisé avec l'aide de l'association We Rate Dogs et la chaîne d'hôtels Best Western, qui a offert des nuitées gratuites aux bénévoles qui accompagnaient Sierra durant le trajet.

La chienne est arrivée au Texas et retrouve tout doucement ses repères. Elle aura évidemment besoin de temps pour s'adapter à ce grand changement.

L’info Woopets : un chien peut-il reconnaître son maître et sa famille après de longues années de séparation ?

Oui, un chien peut reconnaître son maître après plusieurs années d’absence, parfois même après une très longue séparation. Cette reconnaissance ne repose pas uniquement sur la vue, mais surtout sur des mécanismes sensoriels et émotionnels très puissants.

Le rôle de l’odorat est central. Le chien possède une mémoire olfactive extrêmement développée et peut associer une odeur humaine à une personne précise, même après de nombreuses années. C’est souvent le premier signal qui déclenche la reconnaissance.

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La mémoire émotionnelle joue également un rôle important. Un chien ne se souvient pas seulement d’un visage, mais aussi des sentiments associés à une personne : sécurité, affection, habitudes de vie… Ces souvenirs affectifs peuvent rester profondément ancrés malgré le temps, puis ressurgir après les retrouvailles.

Cependant, la reconnaissance n’est pas toujours immédiate. Certains chiens montrent une réaction instantanée, tandis que d’autres ont besoin d’un temps d’adaptation pour relier les souvenirs à la réalité actuelle, surtout après une période d’errance ou de stress prolongé.