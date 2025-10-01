Recouvert de noeuds, ce chien abandonné décide de suivre une jeune femme en balade sans savoir qu’il vient de trouver sa famille pour la vie

Certains animaux abandonnés ont parfois le 6ème sens de se tourner vers les bonnes personnes. C’est le cas de Lucky, un adorable petit chien blanc qui a s’est précipité vers DJ Bae lorsque cette dernière a croisé sa route lors d’une balade. Sans réfléchir bien longtemps, le toutou a décidé de la suivre et il a bien fait…

DJ Bae, une jeune femme DJ originaire d’Atlanta (Géorgie, États-Unis) était simplement en train de faire une balade avec son petit Yorskshire prénommé Prince lorsqu’elle a aperçu un chien qui paraissait abandonné au bout de la rue. Après une infime seconde d’hésitation, ce dernier s’est dirigé vers le duo et a commencé à tenter de jouer avec Prince. Intriguée par l’apparence très négligée du petit visiteur, DJ Bae s’est alors penchée pour le caresser et a ainsi pu constater l’état dramatique de la boule de poils… “On pouvait littéralement sentir sa colonne vertébrale, on pouvait voir ses côtes. Il était vraiment maigre, vraiment mal nourri et il avait extrêmement faim”, avait-t-elle à l’époque expliqué dans l’une de ses publications TikTok, relayée par Upworthy .

Le temps de se faire une beauté

Incapable de laisser ce petit coeur couvert de saleté et de noeuds livré à lui-même, la jeune musicienne a alors décidé de le laisser les suivre jusque chez elle. Une fois arrivée à destination, elle a laissé le petit rescapé rentrer et, avec l’aide de sa mère, s’est empressée de le tondre afin qu’il puisse de nouveau marcher et voir correctement. Évidemment, elle a documenté ce sauvetage inattendu sur ses réseaux sociaux et a par la suite reçu un message d’une toiletteuse prête à offrir ses services pour refaire une beauté au petit toutou baptisé Lucky. Il aura fallu plusieurs heures de coupe et de soins pour que le canidé revienne méconnaissable !

© DJ Bae / YouTube

Par la suite, DJ Bae a également emmené Lucky chez le vétérinaire. Ce dernier a décelé une infection cutanée et soigné un ergot cassé. Dans le même temps, l’adorable toutou a pu être vacciné et équipé d’une puce électronique.

Si elle ne comptait pas l’adopter mais seulement jouer le rôle d’intermédiaire le temps de lui trouver une famille, DJ Bae a finalement craqué en voyant l’amitié se former entre Prince et Lucky. D’après le vétérinaire, son petit rescapé aurait entre 4 et 6 ans. “Il se comporte vraiment comme un bébé. C'est une boule d'énergie. Tout ce qu'il veut faire, c'est jouer, il harcèle Prince…”, a conclu la jeune femme avec tendresse. Il ne fait aucun doute que Lucky sera très bien dans sa nouvelle famille !

A lire aussi : Sur le navire amiral de la Royal Navy, ce chien mascotte joue un rôle crucial et apporte du réconfort pour l’équipage en mer

© DJ Bae / YouTube