Une chienne loyale a sauvé un bébé d’un an et sa famille en donnant l’alerte avant qu’un incendie ne détruise leur maison

Connue de tous dans son quartier pour sa gentillesse, Penny est aujourd’hui célébrée comme une véritable héroïne. Cette chienne au grand cœur a fait montre de courage et de loyauté lorsqu’un terrible danger s’est abattu sur son foyer. Grâce à elle, une tragédie a pu être évitée.

Penny était déjà très appréciée dans le voisinage. Cette chienne l’est encore plus depuis qu’elle a sauvé ses humains en les alertant du péril qui les guettait. CBS News relatait son acte héroïque le mercredi 13 août.

Les faits ont eu lieu hier, tôt le matin, dans le township d’Upper St. Clair dans l’Etat de la Pennsylvanie (Etats-Unis).

La maison située sur la route Old Meadow était “totalement envahie” par les flammes, d’après une voisine du nom de Julia Schillo. “C’était juste terrifiant”, poursuivait-elle, avant d’ajouter qu’il “y avait de la fumée, des braises volaient partout”.



CBS News

Alertés, les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux et se sont mis au travail pour maîtriser le feu et évacuer les éventuels occupants. Sur ce dernier point, toutefois, ils n’ont pas eu grand-chose à faire, fort heureusement, car la chienne s’en était déjà chargée.

Ses aboiements ont, en effet, sorti ses propriétaires de leur sommeil et permis à ceux-ci d’évacuer les lieux à temps avec leur enfant d’un an. L’animal et sa famille étaient tous en sécurité alors que les flammes continuaient de dévorer l’habitation.



Photo d'illustration

Une partie de la maison a d’ailleurs fini par s’effondrer, compliquant la tâche des pompiers. Pour ne rien arranger, la borne d’incendie située devant le domicile était inutilisable. Les soldats du feu ont dû se rabattre sur une autre, installée plus loin dans la rue.



CBS News

“Les chiens aiment leurs humains et feraient n'importe quoi pour eux”

45 minutes d’efforts intenses ont été nécessaires aux intervenants pour venir à bout de l’incendie. “Nous sommes simplement heureux que tout le monde soit sorti. C'est notre plus grande préoccupation”, a déclaré le chef des pompiers Ted Hale.

CBS News

Ce dernier a également tenu à souligner le rôle essentiel de la chienne, tout comme l’a fait Julia Schillo qui en a même été émue. “J'ai failli pleurer, confiait ainsi la voisine. Penny est une figure incontournable du quartier. Elle est dehors tous les jours, allongée dans le jardin. On s'arrête pour lui parler. Elle adore les autres chiens.“

“Je pense que les chiens sont là pour nous protéger. Ils aiment leurs humains et feraient n'importe quoi pour eux, et [Penny] a fait son travail”, concluait Julia Schillo.