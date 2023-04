Ce chiot abandonné accroché à une bouche d’incendie était si triste qu’il n’a même pas touché aux croquettes laissées par ses propriétaires

C’est dans une rue de Californie, aux États-Unis, que Cici a été retrouvée. Ce chiot était attaché à une laisse, dont l’extrémité était accrochée autour d’une bouche d’incendie. Avant de l’abandonner, les propriétaires avaient tout de même pris la peine de lui laisser une boite avec des croquettes, et une autre remplie d’eau, mais Cici n’y a pas touché. Elle était bien trop triste pour avaler quoi que ce soit, comme le relate The Dodo.

© Suzette Hall / Facebook

Une petite boule repliée sur elle-même

Le refuge Logan’s Legacy dog rescue a été contacté pour venir sauver Cici. Suzette Hall, la fondatrice de l’association, a rapidement envoyé quelqu’un sur place. « J'ai appelé cette femme que je connais qui habite juste à côté et lui ai demandé d'aller chercher le chiot », a-t-elle expliqué.

La femme a été très peinée de découvrir la petite boule de poils, repliée sur elle-même. La chienne était si triste qu’elle ne levait même pas les yeux vers la personne venue pour la sauver.

© Suzette Hall / Facebook

Quand cette dernière a commencé à dénouer la laisse, Cici a un peu grogné, très inquiète. Mais la femme a su la rassurer et a ainsi pu la libérer de son entrave. Elle l’a ensuite mis dans sa voiture et s’est dirigée chez le vétérinaire.

Cici est tombée malade

Une fois dans la voiture, la chienne a commencé à être très malade. « Nous pensons que c'était par peur et par manque de nourriture et d’eau », a déclaré Suzette. Une fois dans la clinique vétérinaire, Cici a pu être réhydratée et alimentée. Cela lui a permis de se sentir rapidement mieux et c’est seulement à ce moment qu’elle a commencé à sortir de sa tristesse. Elle comprenait enfin qu’elle n’était plus seule et que des gens allaient prendre soin d’elle.

© Suzette Hall / Facebook

Le chiot a commencé à révéler sa personnalité, surtout en présence d’Hedy Herold, la directrice de la clinique. Elle s’est tout de suite sentie bien avec elle et remuait vivement la queue à chacun de ses passages.

Cici va maintenant pouvoir intégrer une famille d’accueil, le temps de trouver son propre foyer. Elle cherche une famille aimante, qui ne la laissera plus jamais seule ! De son côté, elle a aussi énormément d’amour à revendre.