Triste d'être séparée de sa famille expulsée, cette chienne demande un câlin réconfortant à son bienfaiteur (vidéo)

Après l’expulsion de sa famille, Mary s’est retrouvée dans un refuge pour animaux en Floride (États-Unis). Triste et désorientée, elle a pu compter sur le soutien de son foyer d’accueil. La chienne, bouleversée par cette séparation, mais aussi reconnaissante envers son bienfaiteur, a tout simplement fondu dans ses bras sécurisants.

Yves Mathieu a l’habitude de se constituer famille d’accueil pour les Pitbulls en détresse. En 10 ans, il a aidé 45 d’entre eux à trouver chaussure à leur patte.

Pourquoi ces chiens en particulier ? Parce qu’ils sont souvent mal compris, victimes de préjugés, et qu’il « se reconnaît un peu dans leurs adorables frimousses », écrit The Dodo, qui lui a consacré un article.

© Yves Mathieu

« Une grande partie de mon travail consiste à m'occuper de chiots/chiens abandonnés, oubliés, sur la liste d'euthanasie, en séjour prolongé ou qui ont simplement besoin de plus d'attention, et il s'agit généralement […] de Pitbulls », confie ce grand amoureux de la gent canine.

C’est en cherchant des toutous qui avaient grandement besoin d’amour et de sécurité, qu’Yves a rencontré la douce Mary.

© Animal Farm Foundation

Au refuge après une expulsion

La chienne s’est retrouvée du jour au lendemain dans un refuge en Floride, après que sa famille a été expulsée. L’incompréhension et la tristesse la submergeaient durant son séjour…

Quand Yves a entendu son histoire via l’Animal Farm Foundation, qui lui cherchait un nouveau foyer aimant, il a immédiatement proposé de la prendre en famille d’accueil. À son arrivée chez Yves, Mary était pétrie de nervosité en raison des derniers changements brutaux dans sa vie.

Mais son bienfaiteur a très vite compris ce qu’elle désirait plus que tout : un câlin réconfortant.

Un comportement touchant

« Elle s’est attachée à moi lorsqu’elle a découvert que j’étais son ami et que je ne lui ferai pas de mal », confie Yves. Heureuse de se sentir en sécurité et aimée, Mary s’est laissée aller dans les bras de son protecteur. Ce fut son premier pas vers une nouvelle vie.

En effet, peu de temps après, la chienne a été adoptée ! « Elle se porte à merveille dans sa nouvelle famille, conclut Yves, c’est une famille avec des enfants qui la couvrent d'affection. »

© @the_yvesdropper / Instagram (capture d'écran)

Après les épreuves endurées, Mary est heureuse d’avoir un petit nid douillet et sûr, où elle profite quotidiennement des nombreux témoignages d’amour de ses adoptants dévoués.