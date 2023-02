Une chienne, livrée à elle-même et se nourrissant de déchets, finit par croiser le chemin d’une femme au grand coeur (vidéo)

Heather, une jeune femme qui vit en Floride, a fait la rencontre d’une chienne en détresse il y a quelques jours. Face à son désarroi, elle n’a pas pu rester insensible. L’état de santé de l’animal était alarmant, et témoignait d’une négligence subie pendant de longues années.

Une vidéo publiée sur TikTok le 10 février dernier est devenue virale en quelques jours, rapporte Newsweek. Elle raconte l’histoire de Hazel, une Pitbull retrouvée dans les rues de Floride dans un état plus qu’inquiétant. La chienne se nourrissait de déchets au bord de la route pour tenter de survivre.

Un récit émouvant

Heather, une jeune femme qui s’est rendue à son chevet, est revenue sur son sauvetage : « Je l’ai trouvée en novembre. Elle avait la peau sur les os. Je n’aurais jamais pu la laisser comme ça, alors je l’ai mise dans ma voiture, lui ai donné de la nourriture et de l’eau, puis emmenée chez un vétérinaire le lendemain ».

@h_raeee / TikTok

La chienne, couverte de parasites, a immédiatement exprimé sa reconnaissance envers sa bienfaitrice. Tendre et câline, elle la regardait avec des yeux pleins d’amour. En retour, Heather n’a pas hésité une seule seconde à la sauver. « Par chance, elle n’était pas blessée, mais nous avons mis ses vaccins à jour et l’avons traitée pour ses puces et ses vers », raconte-t-elle.

@h_raeee / TikTok

La petite rescapée n’était pas équipée de puce électronique. « Elle n’avait pas de nom, alors je l’ai appelée Hazel », explique Heather. Cette dernière ne prévoyait pas d’accueillir un second chien sous son toit, mais en rencontrant Hazel, elle est revenue sur sa décision.

Une nouvelle vie, bien meilleure que la précédente

« Je refusais de l’emmener dans un refuge pour animaux. La plupart d’entre eux sont pleins, de toute façon, et n’acceptent pas les nouveaux arrivants. Je savais que l’endroit le plus sûr était chez moi. Elle s’y sent parfaitement en sécurité », a déclaré la jeune femme.

Aujourd’hui, Heather est ravie d’offrir à Hazel la vie qu’elle mérite. Elle s’entend à merveille avec son autre chien, Journey, et n’aura plus jamais à se soucier du lendemain. « Elle a repris du poids et accepte tout l’amour qu’on lui donne. Elle est entre de bonnes mains », conclut sa bienfaitrice.

@h_raeee / TikTok