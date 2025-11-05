Après avoir subi la chaleur écrasante et les moqueries, ce chien devenu méconnaissable renaît à 1 800 km de chez lui

Errant depuis des années autour d’une école, un Husky Sibérien souffrant et ignoré de tous a enfin croisé la route de la bonne personne. Grâce à celle-ci, son destin a complètement basculé. Aujourd’hui, ce chien autrefois moqué et blessé mène une vie heureuse.

Aux Bahamas, la fondatrice de l’association locale The Voiceless Dogs of Nassau est tout de suite passée à l’action en découvrant le SOS lancé sur les réseaux sociaux au sujet d’un chien mal en point. Chella Phillips ne pouvait pas rester les bras croisés face à la détresse de ce Husky Sibérien qui errait autour d’une école et passait le plus clair de son temps sur le parking de l’établissement.

“Il savait que c'était sa dernière et unique chance”

Le malheureux quadrupède essayait désespérément de s’abriter de la chaleur écrasante en se cachant sous les voitures.

Chella Phillips s’est rendue sur les lieux, munie d’une cage trappe. Elle n’a pas eu à se démener pour porter secours à l’animal. “C'était tellement facile de le capturer, raconte-t-elle, en effet, à The Dodo . Je pense qu'il savait que c'était sa dernière et unique chance de s'échapper de cet endroit.”



The Voiceless Dogs of Nassau

En discutant avec un enseignant, elle a appris que le chien vivait sur ce parking depuis 2 ans. Certains élèves se moquaient de lui à cause de son apparence, affectée par l’errance et la gale. Ils l’affublaient de toutes sortes de sobriquets, souvent inspirés de créatures monstrueuses telles que “Chupacabra” et “Cujo”.

Elle l’a emmené chez le vétérinaire qui l’a dûment examiné. Le praticien a estimé son âge à 4 ans et constaté qu’il penchait constamment la tête d’un côté, très probablement à cause d’un traumatisme crânien.

Appelé Anatoli par sa bienfaitrice, le Husky a été soigné, vacciné et lavé. Il a ensuite découvert la vie au refuge, à laquelle il a eu du mal à s’adapter au départ. “Il était tellement renfermé et terrifié en présence d’humains”, dit Chella Phillips.



The Voiceless Dogs of Nassau

Avec ses congénères, en revanche, son attitude était bien différente. Il se sentait davantage en sécurité avec eux. “Anatoli les a vus autour de nous et [commencé à réalisé] qu’il n'avait rien à craindre”, explique la fondatrice de The Voiceless Dogs of Nassau.



The Voiceless Dogs of Nassau

Une nouvelle vie à New York

Anatoli a passé plusieurs semaines au refuge. Son séjour lui a permis de guérir tant physiquement qu’émotionnellement. Il a vécu une véritable métamorphose, révélant un magnifique pelage blanc et une personnalité attachante.

Sa nouvelle vie pouvait enfin commencer. Elle l’attendait non pas aux Bahamas, mais à 1800 kilomètres de là : le chien a été transféré à l’association new-yorkaise Second Chance Rescue, qui lui a trouvé une famille d’accueil.

The Voiceless Dogs of Nassau

Très vite, cette dernière est devenue sa famille tout court, puisqu’elle a décidé de l’adopter. Cela fait 5 ans qu’Anatoli a été sauvé, et il se porte comme un charme. Il est heureux et épanoui, loin de la vie de souffrance qui était la sienne avant l’intervention de Chella Phillips.