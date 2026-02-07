« Même une petite friandise l’effrayait », après des années à subir des punitions, cette chienne apprend à ne plus avoir peur de l'humain (vidéo)

Opal a vécu l’enfer, avant de savourer pleinement le bonheur absolu dans sa nouvelle famille. La chienne, utilisée comme une véritable « machine à chiots » dans un élevage intensif, avait été punie avec un collier électrique pour avoir osé aboyer…

Les vocalises font partie des moyens de communication naturels de nos amis les chiens. Ces derniers aboient pour des raisons diverses, afin de communiquer leurs émotions et leurs besoins. Mais chez son ancien détenteur, Opal n’avait pas le droit de faire entendre sa voix.

La femelle Golden Retriever, utilisée comme reproductrice au sein d’un élevage intensif, a subi des années de punitions. Elle a notamment été sanctionnée avec un collier électrique pour avoir aboyé, rapporte Newsweek.

« Elle a vécu un véritable calvaire, victime de maltraitance et de négligence de la part d'un propriétaire qui ne la considérait que comme une source de profit, explique Dana Martini, qui s’est constituée d’accueil pour la chienne, puis l’a adoptée, je suis reconnaissante que l'élevage clandestin ait contacté le refuge pour la confier à un spécialiste plutôt que de l'euthanasier. Elle a eu de la chance. »

Une chienne qui apprend à utiliser sa voix

Depuis qu’elle lui a ouvert les portes de sa maison, Dana aide sa jolie protégée à surmonter ses peurs et lui a appris qu’elle pouvait utiliser sa voix. « Opal avait peur de tout : la présence humaine, le contact physique, le contact visuel, une gamelle pour chien, une balle de tennis, le moindre mouvement humain, à l'intérieur, dans l'herbe, dans les voitures, etc., explique-t-elle, même une petite friandise l’effrayait. »

Au sein de son nouveau nid douillet, Opal a développé de l’anxiété de séparation. Dans une vidéo publiée sur Instagram, on peut voir la chienne hurler 2 minutes après le départ de son adoptante.

« Les hurlements ont été le premier vrai moment où Opal a trouvé sa voix et s'est sentie suffisamment en sécurité pour l'utiliser, précise cette dernière, les hurlements ont été la première fois qu’Opal a communiqué qu'elle se sentait à l'aise par notre simple présence dans la maison, car elle ne le montrait pas. »

Pour rassurer son adorable protégée, Dana laisse Opal dormir avec son t-shirt durant ses absences. Depuis, la Golden Retriever a fait de gros progrès et ne hurle plus lorsqu’elle est seule.

© @revo2love / Instagram (capture d'écran)

Une belle évolution

Outre ses nombreuses peurs, Opal avait posé la patte dans son nouveau foyer en traînant de multiples problèmes de santé : otite, perte d’audition, tumeur bénigne du conduit auditif, mastocytome (tumeur de la peau), plaies aux pattes, cicatrices autour du museau et du cou…

Comme le révèle Dana, la chienne a subi 2 interventions chirurgicales importantes et bénéficié de traitements spécifiques. Opal étant sur la voie de la guérison, sa bienfaitrice se concentre désormais sur son bien-être émotionnel.

A lire aussi : Les retrouvailles pleines d’émotions entre un petit garçon autiste et sa chienne d’assistance qui vient de suivre une formation de 4 mois pour l'aider dans son quotidien (vidéo)

Désormais en sécurité, Opal savoure pleinement la seconde chance qui lui a été généreusement offerte et continue d’évoluer positivement avec le soutien de son humaine préférée.