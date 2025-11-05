Dévastée par les conditions de vie dramatiques des Lévriers Espagnols abandonnés après la fin de la chasse, cette femme française s’investie corps et âme pour les recueillir et les sauver

Lorsqu’elle a découvert le sort réservé aux Lévriers Espagnols, il y a de cela déjà quelques années, Nadine Valette s’est promis de faire quelque chose pour aider ces pauvres âmes… Aujourd’hui, elle est elle-même devenue l’humaine de plusieurs d’entre eux et aide les autres à trouver une famille.

Nadine Valette vit à Cesny-Bois-Halbout, ancienne commune faisant désormais partie de Cesny-les-Sources et située dans la banlieue sud de la ville de Caen. Il y a une quinzaine d’années environ, cette amoureuse des chiens a découvert le Galgo, un Lévrier Espagnol dressé pour la chasse au lièvre et victime de nombreux sévices chez nos voisins ibériques. Dans un entretien accordé à Ouest France, elle a déclaré avoir lu un article sur le sujet et avoir été profondément touchée et scandalisée par les affreuses maltraitances qui leur sont réservées tous les ans. “50 000 Galgos sont massacrés chaque année en Espagne, ils sont pendus, brûlés ou jetés dans des puits dès qu’ils ne sont plus considérés comme performants”, expliquait-elle en 2016 déjà auprès des Nouvelles de Falaise.

Un calvaire qui commence très jeune

En 2009, elle a adopté son premier Galgo grâce à l’aide d’une association basée à Saint-Aubin-sur-Mer. Depuis, elle en a adopté 6 autres et continue quotidiennement de se battre pour leur cause. “Ils sont dressés dès l’âge de 3 mois. Ils sont attachés derrière des voitures ou des quads et doivent courir des journées entières. Les chasseurs se débarrassent des mâles quand ils ont 3 ou 4 ans et des femelles quand elles ne sont plus bonnes pour la reproduction”, explique-t-elle.

Désormais, Nadine travaille en collaboration avec l’association L’Atelier du Cœur, basée à Saint-Suliac, en Bretagne. Son objectif ? Secourir autant de Lévriers Espagnols que possible et les faire venir en France afin de leur trouver une famille aimante et bienveillante pour la vie.

Vers une évolution positive

Depuis quelques années, la cause des Galgos est de plus en plus médiatisée. Ainsi pointés du doigts, les chasseurs espagnols commencent peu à peu à prendre conscience de leur comportement et à changer leurs mentalités. Le chemin reste néanmoins encore très long et beaucoup de ces toutous vivent encore un véritable calvaire chaque année…