Une chienne fraîchement adoptée disparaît pendant un mois, la communauté se mobilise pour aider sa famille à la retrouver

Une semaine après avoir rejoint sa nouvelle famille, Pie a mystérieusement disparu alors qu’elle était censée jouer tranquillement dans le jardin. La femelle Bouvier Bernois est ainsi passée en mode survie pendant un mois, mobilisant sa famille et de nombreux habitants désireux de la ramener chez elle le plus vite possible.

Une chienne a été retrouvée saine et sauve et restituée à sa famille après avoir fugué et erré pendant un mois, rapportait KBZK.

Alison Totten habite Bozeman dans le Montana (Etats-Unis) depuis 30 ans, mais n’aurait jamais imaginé bénéficier de l’élan de solidarité qui s’est mis en place au sein de la communauté locale pour l’aider à ramener son amie à 4 pattes auprès d’elle.

Pie, femelle Bouvier Bernois, avait été adoptée par cette mère de famille amoureuse de la race à la mi-juillet 2024. « Nous nous sommes instantanément liées, et elle s'est instantanément liée avec mon autre chien », raconte la propriétaire, qui a pourtant été confrontée à la hantise de tout maître une poignée de jours plus tard.



Help us bring Pie home / Facebook

La chienne s’est, en effet, échappée de la maison alors qu’elle se trouvait dans le jardin de derrière. Les recherches ont immédiatement été lancées, sans résultat. 9 jours plus tard, une page Facebook intitulée « Help us bring Pie home » (aidez-nous à ramener Pie à la maison) a été créée, comportant des mises à jour régulières, des photos de la chienne et des cartes montrant les zones où les gens pensaient l’avoir vue.

Une récompense de 500 dollars (450 euros) y a également été promise afin d’encourager d’éventuels témoins à se manifester. Alison Totten insistait sur le fait qu’il ne fallait absolument pas tenter de rattraper Pie, en raison de son caractère nerveux et craintif qui l’aurait amenée à fuir à la moindre approche.

« Une communauté incroyable »

Le « miracle » tant attendu a fini par arriver, comme l’a annoncé la page Facebook évoquée plus haut. Pie a été localisée le dimanche 18 août dans le jardin d’une « charmante personne », ce qui a permis à sa maîtresse de la récupérer en toute sécurité.

A lire aussi : Simplement séparés par une moustiquaire pendant quelques minutes, ces 2 Huskies en font tout un drame ! (vidéo)

« Nous avons eu de bons signalements aujourd’hui et la chance était de notre côté », a-t-elle indiqué. La chienne a aussitôt été emmenée chez le vétérinaire pour un examen complet. Celui-ci a été rassurant ; hormis 7 kilogrammes de perdus, Pie se portait relativement bien après ces 4 semaines d’errance.

« Nous n'aurions pas pu y arriver cela sans tout votre soutien, vos prières et votre amour. Nous sommes à jamais reconnaissants. Bozeman est une communauté incroyable », peut-on lire dans le post en question.