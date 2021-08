Incendies dans le Var : une vague de solidarité pour sauver les animaux domestiques rescapés des flammes

Durement touchés par les feux sévissant dans le Var depuis la mi-août, les animaux et leurs maîtres font l’objet d’un bel élan de solidarité de la part des associations, municipalités, cliniques vétérinaires et particuliers. L’aide provient même des départements voisins.

Une vague d’incendies a commencé à frapper le Var le 16 août dernier, détruisant ou endommageant maisons, fermes pédagogiques, centres équestres et écuries privées. Du jour au lendemain, des animaux de compagnie se sont retrouvés sans toit, tandis que d’autres ont hélas péri à cause des flammes et des fumées toxiques.

Pour venir en aide aux survivants et à leurs propriétaires privés de logements, une formidable mobilisation s’est mis en place dans le département comme ailleurs. C’est ce que rapportait le site de la Fondation 30 Millions d’Amis ce lundi 23 août.

« Voir autant de souffrance nous brise le cœur »

Par le biais des municipalités et les réseaux sociaux notamment, de multiples appels à la solidarité ont été lancés pour trouver des solutions d’hébergement, des aides alimentaires ou rechercher des chiens, chats et autres compagnons disparus. « Grâce à la solidarité et à la générosité des gens, nous avons pu agir pour les animaux », indique ainsi l’association Solidarité Animaux Cavalaire par la voix de sa responsable bénévole Emilie.

« C’est très dur émotionnellement : voir autant de souffrance nous brise le cœur. Beaucoup d’animaux sont toujours recherchés. Certains ont été retrouvés sains et saufs ; mais d’autres n’ont pas eu cette chance », regrette pour sa part Isabelle de l’ADAG (Association de Défense Animale Grimaudoise), entre autres organisations mobilisées et citées par 30 Millions d’Amis. Elle et ses collègues sont toutefois déterminés à venir en aide à ces victimes en étant « sur le terrain tous les jours ».

L’une de ces dernières, un chaton femelle errant de 3 mois répondant au nom de Lucie, avait les 4 pattes brûlées lors de son sauvetage par l’ADAG dimanche dernier. Elle a été admise à la clinique vétérinaire Peninsula à Gassin, où elle continue de recevoir des soins. La jeune chatte est hors de danger, mais le chemin vers la guérison est encore long. Heureusement, ses poumons n’ont pas été sévèrement atteints ; une chance que d’autres animaux n’ont pas eue, ceux-ci étant plus vulnérables face aux fumées que les humains.

Centres et propriétaires équestres au secours des chevaux victimes des incendies

Organisations de protection animale, centres équestres et particuliers se portent également au secours des chevaux sinistrés. Le pôle équestre de Draguignan, dirigé par Arnaud Vigier, et les Ecuries de Guillaume Gombert à Cuers figurent parmi les établissements ayant ouvert leurs portes aux équidés privés de toit depuis les incendies.

L’association Poils de tendresse, basée à Saint-Étienne-de-Tinée dans le département voisin des Alpes-Maritimes, propose aussi d’héberger temporairement des chevaux, rongeurs, vaches et moutons en détresse.

Ce sont autant de nobles initiatives qui rappellent que même dans les drames les plus insurmontables, la communauté des amoureux des animaux est toujours prête à se rassembler et s’organiser pour tendre la main à nos amis en difficulté.