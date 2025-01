Les émouvantes retrouvailles entre une chienne accueillie par Paris Hilton et ses propriétaires dont la maison a été détruite lors des incendies (vidéo)

La famille de Zuzu avait perdu sa maison, détruite par les incendies ayant ravagé d’innombrables structures et de vastes zones boisées en Californie. La chienne était toutefois entre de bonnes mains, celles de Paris Hilton. Cette dernière a pris soin d’elle pendant que ses maîtres réorganisaient leur vie.

Elle a tenu à profiter pleinement des dernières minutes qu’il lui était donné de partager avec Zuzu avant de la restituer à sa famille. Paris Hilton serrait cette chienne très fort dans ses bras alors qu’elle s’apprêtait à accueillir les propriétaires de l’animal qu’elle hébergeait depuis la destruction de leur maison par les incendies, rapporte People.

Le lundi 27 janvier 2025, la femme d’affaires, mannequin et DJ américaine a partagé une vidéo sur son compte Instagram montrant ce moment plein d’émotion ; les retrouvailles entre Zuzu, dont elle avait été mère d’accueil, et ses maîtres.

Ces derniers avaient perdu leur domicile à cause des feux sévissant sur la région de Los Angeles depuis le début de l’année. Par l’entremise de la Pasadena Humane Society, association qu’elle a d’ailleurs remerciée, elle avait proposé d’offrir l’hospitalité à Zuzu pendant que sa famille se réinstallait ailleurs.

Elle avait pris soin de la chienne de la même manière que ses 4 amis canins. Paris Hilton a même précisé qu’elle avait dormi dans son lit et qu’elle l’avait fait toiletter la veille.



Paris Hilton / Instagram

« Zuzu est entrée dans ma vie pendant l’une des périodes les plus déchirantes, et elle était vraiment une lueur d’espoir, a déclaré la native de New York. Lui dire au revoir a été très difficile, mais voir les visages des membres de sa famille lorsqu’ils sont arrivés pour la ramener à la maison a valu la peine ».

« C'est un vrai petit ange »

La propriétaire de la chienne et son fils ont été chaleureusement accueillis par la maîtresse des lieux, qui leur a aussi offert des cadeaux.

« Je l'aime tellement. C'est un vrai petit ange », peut-on l’entendre dire au sujet de Zuzu dans la vidéo. « Vous avez aidé à la sauver », lui a répondu la maman.

« L’amour entre Zuzu et sa famille est si spécial, et je suis si heureuse qu’ils soient réunis après tout ce qu’ils ont traversé », a poursuivi Paris Hilton, qui a promis de rester en contact avec la famille pour permettre à Zuzu de jouer avec ses chiens.

Elle s’est dite prête à renouveler l’expérience avec la Pasadena Humane Society en accueillant d’autres chiens dont les familles ont été touchées par les incendies.

Pour finir, Paris Hilton a expliqué que sa démarche avait pour but d'encourager ceux qui le peuvent à ouvrir les portes de leurs foyers à des animaux qui sont dans la même situation que Zuzu.