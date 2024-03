Une chienne étonne ses sauveteurs par sa résilience après avoir survécu 2 semaines en ayant la tête coincée dans un bocal

La faim et la curiosité ont joué un bien mauvais tour à une chienne alléchée par l’odeur de biscuits qui émanait d’un bocal en plastique. En essayait d’y mettre le museau, elle s’est retrouvée prisonnière du contenant. Des bénévoles ont tenté de la capturer pour la secourir pendant 2 semaines.

Une chienne errante a été recueillie par une association après avoir eu la tête coincée dans un bocal, rapportait CBS News.

Tara Morrison, une habitante de Stockton dans l’Etat de la Californie (Etats-Unis), avait récemment remarqué une chienne affamée et pris l’habitude de lui laisser à manger. Elle ne parvenait toutefois pas à l’approcher.

L’animal venait la voir tous les soirs, mais au 6e jour, elle est arrivée avec la tête prise au piège dans un bocal en plastique. Ce dernier était destiné à contenir des biscuits aux amandes.

Ne pouvant rattraper la chienne pour la débarrasser de l’objet, elle a contacté l’association locale Wilton Animal Rescue et sa directrice Carol Eisenbrandt.

La capturer n’a pas été une mission facile pour Carol Eisenbrandt non plus. Avec son mari et son équipe de bénévoles, elle a installé 2 cages pièges. Après 2 semaines d’attente, la chienne s’est enfin laissée enfermer dans l’un des dispositifs, où elle a été attirée par du poulet.



CBS News

On a ainsi pu lui retirer le bocal. Elle pouvait finalement respirer, manger et boire normalement.

Emmenée en clinique vétérinaire, elle a été examinée par le Dr Jeremy Chandler. « Elle était un peu déshydratée et sous-alimentée », explique ce dernier. Les résultats des différentes analyses étaient bons.

Gracie sera proposée à l’adoption

« Il est difficile de dire comment elle a survécu à ça, indique son collègue le Dr Robert Hunter. Être sans nourriture n’est pas bon, mais être sans eau est bien pire. »



CBS News

A lire aussi : Rencontrez Ripp, un Border Collie qui rêve de devenir un chien de sauvetage en avalanche (vidéo)

Après cela, Carol Eisenbrandt a passé la chienne au lecteur de puce d’identification, qui a révélé qu’elle en portait bien une. Elle s’appelle Gracie et sa propriétaire a été retrouvée, mais celle-ci est sans-abri et a laissé l’association lui chercher une nouvelle famille.

Par ailleurs, Carol Eisenbrandt et son mari projettent d’organiser des sessions de sensibilisation dans les écoles pour expliquer aux enfants le danger que représentent pour les animaux les bocaux tels que celui qui emprisonnait la tête de Gracie.