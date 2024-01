Une femme apprend que son chien disparu vit désormais avec une autre famille et prend une décision déchirante

Felecia Schoonover et sa famille s’étaient tristement faits à l’idée qu’ils ne reverraient plus leur ami canin Memphis, volatilisé après une fugue. Ils ont pourtant retrouvé sa trace et ont découvert qu’il vivait avec d’autres propriétaires. Ne souhaitant pas empiéter sur sa nouvelle vie, ils se sont résignés et n’ont pas tenté de le récupérer. Toutefois, le hasard est intervenu pour les réunir.

Memphis a toujours été un grand vagabond, partant à l’aventure quand bon lui semblait. Tantôt il allait se balader, tantôt il entrait dans des bars pour profiter du pop-corn de la clientèle. Malgré ses envies d’évasion, sa famille parvenait toujours à le retrouver et le ramener sain et sauf à la maison.

© Felecia Schoonover

Memphis n’a plus donné signe de vie

En 2019, tandis que Felecia prenait une douche, ses enfants ont décidé d’emmener Memphis dans le jardin pour s’amuser. C’était l’occasion rêvée pour lui de s’enfuir à nouveau. Tout le monde est parti à ses trousses, mais cette fois-ci, il était introuvable. Felecia a donc partagé son avis de disparition sur internet au cas où quelqu’un l’aurait croisé, mais personne ne s’est manifesté.

Les jours sont passés et la boule de poils n’a jamais fait son retour. Sa maîtresse aimante ne cessait de consulter les réseaux sociaux, gardant l’espoir de le revoir. Un jour, une publication l’a interpellée. Un internaute expliquait avoir perdu son chien, lequel ressemblait comme 2 gouttes d’eau à Memphis. Pour les proches de celui-ci, cela ne faisait aucun doute. Le canidé avait fini par intégrer un nouveau foyer après tout ce temps.

© Felecia Schoonover

« J'étais tellement excité de savoir qu'on avait pris soin de lui au fil des années »

Felecia était absolument rassurée de savoir qu’il était en bonne santé quelque part. En se renseignant discrètement sur lui, elle a appris qu’il avait été volé par un individu, puis revendu à d’autres personnes. Lesquelles vivaient avec lui depuis plusieurs mois maintenant. Face à ce constat, la femme a décidé de rester en retrait : « Je ne voulais pas l'arracher à une famille qui l'aimait et qui lui manquait de la même manière que je l'aimais et qu'il me manquait » confiait-elle, relayée par The Dodo.

Elle a repris sa vie et a même adopté un autre chien, puis a reçu un appel inespéré. Memphis avait été placé dans un refuge et comme les coordonnées de ses véritables propriétaires étaient toujours renseignées sur sa micropuce, ils ont été contactés. Il est donc rentré chez lui, auprès de ceux qui l’avaient toujours aimé et ne l’avaient jamais oublié.

© Felecia Schoonover