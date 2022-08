Habitants et policiers se mobilisent pour sauver une chienne ayant la tête coincée dans un bocal depuis une semaine

Si ses chiots sont entre de bonnes mains, une chienne en fugue est toujours recherchée par les forces de l’ordre et les volontaires après avoir été débarrassée du bocal dans lequel sa tête était coincée. Tout le monde espère la retrouver rapidement pour la mettre à l’abri et la soigner.

Une chienne errante et ayant récemment mis bas a échappé à ses bienfaiteurs après qu’ils ont réussi à retirer le bocal en plastique qui lui recouvrait la tête. Les recherches sont en cours. Un récit rapporté par NatchezDemocrat le lundi 8 août.

Le samedi 6 août, des automobilistes empruntant l’autoroute US-61, près de Natchez dans l’Etat du Mississippi, ont été surpris de voir une chienne traverser la voie rapide en ayant la tête coincée dans un bocal.

L’animal, de type Labrador Retriever et à la robe noire, était en grand danger, mais personne parmi les conducteur s’étant arrêtés pour tenter de la rattraper n’a réussi à le faire. Les secours ont été alertés. C’est Karren Holland Ewing, adjointe du shérif du comté d’Adams, qui est intervenue.

Des témoins lui ont expliqué que la chienne avait très probablement accouché récemment et qu’elle semblait mal en point. La situation restait inchangée jusqu’au lendemain dimanche après-midi. Vers 17h locales, la policière patrouillait autour de la route Redd Loop, non loin de l’autoroute 61, quand elle a repéré un groupe de personnes qui discutaient dans un parc à roulottes.

Elle leur a demandé si quelqu’un parmi eux avait vu la chienne. L’un d’eux lui a répondu qu’elle était bien là et qu’elle appartenait à son père. Le canidé se trouvait sous une des mobile-homes et avait toujours ce bocal en plastique sur la tête. Personne ne parvenait à l’approcher pour le lui retirer, car elle était devenue méfiante et agressive à cause de ce qu’elle venait de vivre. D’après les interlocuteurs de Karren Holland Ewing, cela faisait une semaine que la chienne avait la tête dans ce contenant ; Jessi Knight Credle et son mari Benjie, ainsi que Linda Kennon et son époux Johnny.



Karren Holland Ewing

Ils ont finalement réussi à la débarrasser du bocal, mais lorsque son propriétaire a essayé de lui mettre un collier, elle a tenté de le mordre. Pendant que le groupe réfléchissait à une solution, la chienne s’est enfuie à nouveau. Elle n’est plus réapparue depuis.



Karren Holland Ewing

« Nous continuerons de la chercher »

Son maître a indiqué aux policiers qu’il ne souhaitait pas garder les 11 chiots qu’elle avait mis au monde. Il a signé les papiers de leur cession, et les jeunes quadrupèdes ont été pris en charge par la Natchez-Adams Humane Society. Ils y resteront jusqu’à atteindre l’âge leur permettant d’être adoptés.

Le lundi 8 août, leur mère était toujours introuvable. Adjoints du shérif et volontaires poursuivront leurs recherches pour lui venir en aide. « Au moins, sa tête n’est plus dans ce bocal. Il y a beaucoup de maisons dans le secteur. Elle trouvera certainement un endroit où elle pourra recevoir de la nourriture et de l’eau. Nous continuerons de la chercher et d’essayer de la capturer […] pour la stériliser. Ainsi, elle n’aura pas d’autres chiots », promet Karren Holland Ewing.