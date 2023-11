Ils présentent des chiots orphelins à une chienne errante ayant perdu ses petits en espérant un miracle

Les chiots avaient désespérément besoin d’une mère après avoir été privés de la leur. Nova, elle, venait de perdre sa progéniture et avait de l’amour maternel et du lait en quantité à offrir. Les bénévoles les ont fait se rencontrer dans l’espoir que la chienne accepte les petits.

Nova est une Chienne de montagne des Pyrénées. Elle avait été découverte errante dans le comté de Fort Bend, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). La femme qui l’avait repérée pouvait clairement voir qu’elle avait récemment eu des petits. Malgré les recherches effectuées dans le secteur, il n’y avait aucune trace des chiots.

La chienne a été prise en charge par l’équipe du refuge local, celui des Fort Bend County Animal Services. A peu près au même moment, cette structure d’accueil admettait une portée de chiots nouveau-nés dont la mère était introuvable.

« Ils étaient minuscules, avaient besoin d'être nourris au biberon et de soins immédiats. Ils avaient à peine une semaine à 10 jours », raconte Rene Vasquez, directeur du refuge du comté de Fort Bend, à People.

Ce dernier a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. On recherchait des volontaires pour héberger les petits quadrupèdes, en prendre soin et les nourrir au biberon.

La publication a été vue par la personne qui avait découvert et secouru Nova. C’est elle qui a eu l’idée de présenter la chienne à ces chiots orphelins et a contacté le refuge pour lui en faire part.

Les bénévoles l’ont suivie, comprenant qu’il s’agissait d’une entreprise potentiellement salvatrice, mais dont l’issue était loin d’être garantie. Nova pouvait très bien rejeter ces bébés qui, après tout, n’étaient pas ses chiots biologiques.



« Elle les a tout de suite adoptés »

Les doutes se sont rapidement évaporés. Le premier contact a été plus que rassurant. « Nova était si heureuse de voir les chiots ! Elle les a tout de suite adoptés et ils étaient très contents d’avoir une maman et de la nourriture », se réjouit le directeur des Fort Bend County Animal Services.

La Patou les traite comme si elle les avait mis au monde, les allaitant, toilettant et protégeant avec une tendresse sans limite. Ces chiots sont arrivés à point nommé pour combler ce vide que les siens avaient laissé. Et elle-même ne pouvait pas mieux tomber pour ces petites créatures en manque de présence maternelle.

Cette adorable famille canine recomposée a été confiée à une famille d’accueil, qui souhaite adopter Nova une fois les chiots devenus suffisamment grands et autonomes.