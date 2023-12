L'appel de la dernière chance au sujet d'un chien qu'un refuge saturé ne peut plus garder

« La situation dans laquelle se trouve notre refuge est critique », indique Stephanie Jackson, chargée de l’information publique chez Louisville Metro Animal Services, dans une vidéo d’appel à l’aide sur sa page Facebook.

On y voit un chien caressé par une bénévole. Le quadrupède en question répond au nom de Flannel et il risquait d’être euthanasié. Craintif, il passait son temps recroquevillé dans un coin de son box. « Nous n’avons ni l’espace ni l’effectif » pour l’aider à sortir de sa réserve, regrette Stephanie Jackson dans cette vidéo. « Malheureusement, on ne sait pas si [Flannel] va s’en sortir », poursuit-elle.

Le refuge des Louisville Metro Animal Services, situé dans le Kentucky (Etats-Unis), fait face à une crise sans précédent, rapporte Spectrum News 1. En proie à des difficultés depuis 2 ans à cause des abandons massifs d’animaux, la structure d’accueil est aujourd’hui obligée de prendre des décisions drastiques car elle n’a plus de places.

Elle voit de nouveaux chiens arriver sans cesse, provenant de portées non voulues, des rues ou abandonnés pour des motifs d’ordre économique, et a de plus en plus de mal à gérer cette situation.

Stephanie Jackson et ses collègues se disent « dévastées » par ce recours à l’euthanasie. Kimberly Corder, la personne qui caresse Flannel dans la vidéo, attendait comme les autres qu’un miracle se produise et sauve la vie du chien.

« C’est ce que je voulais pour Noël »

Flannel est un toutou en bonne santé et qui ne manque pas de qualités. Son seul tort est d’être trop craintif. C’est ce qui lui a valu de se retrouver sur la liste des animaux à euthanasier.

C’est justement cette vidéo qui a tout fait basculer. Devenue virale en quelques heures, la publication a suscité une grande émotion.

La nouvelle que tout le monde espérait est arrivée. Flannel a, en effet, été adopté. « Je ne pourrais pas être plus heureuse, a déclaré Kimberly Corder. C’est ce que je voulais pour Noël. Je ne veux rien d’autre. Je voulais juste qu’il ait une maison. »

A lire aussi : Une chienne de refuge malade et contagieuse se métamorphose quand une famille d’accueil décide de prendre soin d’elle malgré les risques (vidéo)



Louisville Metro Animal Services / Facebook