Après 2 semaines à fuir les autorités locales, ce chien errant sur une autoroute mis en sécurité grâce à des biscuits apéritifs

Murphy a réussi à esquiver la police pendant 14 jours, mais n'a pas pu résister à 2 femmes tenant un paquet de biscuits salés dans les mains. Une histoire qui s'est déroulée en Californie, aux États-Unis, et qui se termine bien.

Le petit chien a été repéré il y a 2 semaines sur une autoroute. Les autorités locales ont tenté de l'attraper à plusieurs reprises pour le mettre en sécurité, notamment en plaçant des pièges contenant de la nourriture. En vain.

Rusé, Murphy a réussi à passer entre les mailles du filet, rapporte Daily Star. Hélas, cette boule de poils n'avait rien à faire sur une autoroute, où le danger la guettait en permanence... Toutefois, après 6 tentatives de sauvetage, une rencontre inattendue a permis de sauver l'animal en fuite.

© Moment Editorial / Getty Images / Daily Star

Les biscuits salés, le secret pour une opération de sauvetage réussie !

Linda Lynch et Caroline Brewer travaillaient dans leur bureau près de Murphy Canyon, quand le quadrupède est apparu sur le parking. « Alors j'ai ouvert un tiroir et j'ai vu un sac de Cheetos, a déclaré Linda Lynch, je me suis dit : "Quel chien n'aime pas les Cheetos ?" »

Armées de leurs biscuits au fromage, les 2 employées ont essayé d'appâter le vagabond. Mission accomplie ! Le petit chien, qui a reçu le nom de Cheeto Murphy à la suite de cet événement, n'a finalement pas pu résister à cette collation alléchante, ce qui a mis fin à une course-poursuite effrénée.

© San Diego Humane Society

A lire aussi : Une chienne enchaînée mâchouille sa patte pour tenter de se libérer, une association l'aide à échapper à son passé douloureux

Il a ensuite été remis entre les mains bienveillantes du personnel de la San Diego Humane Society. Après 2 semaines de cavale, le canidé est enfin en sécurité. Si personne ne le réclame dans les prochains jours, le refuge pour animaux le proposera à l'adoption.

Quelques collègues de Linda et Caroline ont confié leur intérêt pour le toutou. « Si l'un de nos collègues pouvait l'adopter, la boucle serait bouclée », ont-elles indiqué.